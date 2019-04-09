В штабе Порошенко объяснили появление образа Путина на билбордах в украинских городах

СЕГОДНЯ 21:55 2019-04-09T22:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко заявил, что плакаты, на которых тот изображен с президентом России Владимиром Путиным, являются официальной рекламной продукцией. При этом представители отметили, что не считают необходимым согласовывать это с российским лидером.

- У Путина, разумеется, согласия не спрашивали <...> Путин - вне закона, - подчеркнули в штабе Порошенко.

Украинские представители также отметили, что данное изображение двух президентов напротив друг друга призвано, по мнению штаба, проиллюстрировать способность Порошенко "смело смотреть в глаза" российскому лидеру, сообщает "ТАСС".

Напомним, во вторник, 9 апреля, в киевском метро раздавали газеты с изображением на первой полосе Порошенко и Путина, смотрящих друг другу в глаза, с подписью "21 апреля выбирай!". Такие же плакаты появились на улицах Киева и Харькова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в конце января этого года, в момент выдвижения Петра Порошенко на второй срок, на заднике сцены появился очень странный фотоплакат. На нем были изображены президенты Украины и России с надписью: «Или Порошенко или Путин». При этом, само мероприятие называлось «Мы идем своим путем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU