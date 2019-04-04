Окончательные итоги первого тура президентских выборов на Украине 2019: Зеленский почти вдвое обошел Порошенко по голосам

Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги президентских выборов на Украине 2019 года. Абсолютным лидером первого тура этой политической гонки стал кандидат от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский.

Артист набрал почти вдвое больше избирательских голосов, чем действующий глава государства Петр Порошенко, решивший баллотироваться на второй срок. Так, по итогам обработки 100% бюллетеней Зеленского поддержали 30.24% граждан, а президента - лишь 15,95%.

Третье и четвертое место заняли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,4%) и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (11,67%).

Теперь на Украине должен состояться второй тур выборов президента, который определит окончательного победителя. Проведение голосования запланировано на 21 апреля. Так что у избирателей есть еще почти три недели на то, чтобы сделать выбор.

Сайт kp.ru писал о том, что даже если власть в итоге и смениться, то на отношения между Россией и Украиной это, навряд ли, как-то повлияет. Зеленский хоть и готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но лишь для того, чтобы потребовать обратно Крым да еще и компенсацию за его "использование".