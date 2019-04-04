2019-04-04T06:52:47+03:00
Выборы президента Украины 2019

Окончательные итоги первого тура президентских выборов на Украине 2019: Зеленский почти вдвое обошел Порошенко по голосам

Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги президентских выборов на Украине 2019 по результатам обработки 100% бюллетеней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский набрал почти вдвое больше голосов, чем ПорошенкоЗеленский набрал почти вдвое больше голосов, чем ПорошенкоФото: REUTERS
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Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги президентских выборов на Украине 2019 года. Абсолютным лидером первого тура этой политической гонки стал кандидат от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский.

Артист набрал почти вдвое больше избирательских голосов, чем действующий глава государства Петр Порошенко, решивший баллотироваться на второй срок. Так, по итогам обработки 100% бюллетеней Зеленского поддержали 30.24% граждан, а президента - лишь 15,95%.

Третье и четвертое место заняли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,4%) и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (11,67%).

Теперь на Украине должен состояться второй тур выборов президента, который определит окончательного победителя. Проведение голосования запланировано на 21 апреля. Так что у избирателей есть еще почти три недели на то, чтобы сделать выбор.

Сайт kp.ru писал о том, что даже если власть в итоге и смениться, то на отношения между Россией и Украиной это, навряд ли, как-то повлияет. Зеленский хоть и готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но лишь для того, чтобы потребовать обратно Крым да еще и компенсацию за его "использование".

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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