Вместо сбора справок - передовые социальные сервисы

И будущим мамам, и заболевшим работникам

Напомним: то, чем занимается Фонд социального страхования (ФСС РФ), касается практически каждого из нас. Ведомство предоставляет государственные социальные услуги в четырех основных, наиболее распространенных жизненных ситуациях:

• будущим мамам и семьям с детьми - выплата пособий по материнству и оплата родовых сертификатов,

• заболевшим работникам - выплата пособий по временной нетрудоспособности (больничных),

• пострадавшим от трудовых травм и профессиональных заболеваний - страховые выплаты, а также различные виды реабилитации, от медицинской до трудовой,

• людям с инвалидностью - обеспечение техническими средствами реабилитации (протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода и др.) и путевками на санаторно-курортное лечение - в рамках средств, выделенных на эти цели из государственного бюджета.

Поддержка при рождении малыша

Начнем с самой радостной жизненной ситуации - ожидания малыша и рождения ребенка. Для поддержки материнства наше государство предусматривает систему пособий, которая признана Международной организацией труда одной из лучших в мире. В 2019 году будущим мамам и семьям с детьми полагаются такие выплаты:

1. Пособие по беременности и родам.

Оно предоставляется за весь период декретного отпуска: стандартно это 140 календарных дней (70 дней до и 70 после родов) и равно 100% среднего заработка будущей мамы. При этом существует предельный размер. С 1 января 2019 года - максимум 301 095,2 руб. за 140 дней декретного отпуска (подчеркнем: это максимальный размер, а конкретная сумма пособия зависит от заработка будущей мамы).

2. Единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в срок беременности до 12 недель.

С 1 февраля 2019 года размер такой выплаты - 655,49 руб.

3. Единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2019 года - 17 479,73 руб.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Равно 40% среднего заработка члена семьи, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, - это может быть как мама, так и вместо нее отец ребенка, работающая бабушка, дедушка или другой родственник. Предельный размер пособия с 1 января 2019 года - 26 152,27 руб. в месяц. Минимальный размер с 1 февраля 2019 года: 3277,45 руб. при рождении первого ребенка; 6554,89 руб. при рождении второго и последующих детей.

О чем расскажет социальный навигатор

Узнать все подробности о пособиях по материнству - кто их может получить, какие документы понадобятся (список со временем сокращается благодаря взаимодействию между ведомствами) и другую полезную информацию можно с помощью приложения для смартфонов «Социальный навигатор». Это бесплатное приложение, которое в данный момент можно скачать на гаджеты с операционной системой Андроид версии 4.4 и выше. До конца года ФСС РФ планирует разработать приложения для IOS и отечественных операционных систем.

- В социальный навигатор заложен также интеллектуальный калькулятор, - рассказал в эфире Радио «КП» руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Дмитрий Селиванов. - Будущая мама или другой член семьи может ввести необходимые данные (средний заработок, стаж, коэффициенты) и узнать, в каком размере ей полагается то или иное пособие. В том числе благодаря этой функции можно проверить, верно ли рассчитаны уже поступившие выплаты. Если возникают вопросы, разногласия с работодателем, можно сразу написать электронное сообщение в Фонд - для этого в приложении есть специальный раздел.

Отметим, что в социальном навигаторе найдут для себя полезную информацию не только будущие родители и семьи с детьми, но и все остальные категории граждан, которые получают государственные услуги от Фонда социального страхования.

Электронный родовый сертификат: беременная женщина - не курьер

Кроме пособий по материнству, ФСС РФ оплачивает родовые сертификаты. Напомним, это листок бумаги с четырьмя корешками - талонами. Первый талон будущая мама предъявляет в женскую консультацию, второй - в роддом, а третий - в детскую поликлинику - по нему идет оплата меднаблюдения за ребенком I и II полугодий жизни.

- Сейчас при такой схеме женщина фактически выступает как канал передачи информации, даже как курьер - перенося бумаги. Мы считаем, что это неправильно, и совместно с Минздравом России разработали проект «Электронный родовый сертификат», - поясняет Дмитрий Селиванов. - При новом подходе не будет родового сертификата физически, он будет переведен в электронную форму. А сама женщина больше вообще не должна будет заботиться о получении сертификата. Ключевые события - встать на учет по беременности в женской консультации, а также роды и послеродовый уход за ребенком. Фонд социального страхования будет получать всю необходимую информацию об этих события непосредственно из медицинских учреждений, где фиксируются соответствующие события, через каналы межведомственной связи с Минздравом.

Такая модель уже протестирована в трех регионах России. ФСС РФ с Министерством здравоохранения РФ подписали «дорожную карту» по реализации этого проекта. «Регионы очень активно нас поддерживают, поскольку все понимают, что снижается бумажный документооборот при взаиморасчетах. Надеюсь, в следующем году мы охватим данным проектом все медорганизации, и родовый сертификат в бумажном виде уйдет в прошлое», - отметил Дмитрий Селиванов.

Цифровой больничный и прямые выплаты

Еще два передовых проекта Фонда - электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) и «Прямые выплаты». Будущим мамам ЭЛН позволяет проще, быстрее и комфортнее получить листок нетрудоспособности для оформления декретного отпуска (подробно об этом сервисе - на стр. 2 вкладки).

Что касается прямых выплат, то этот проект повышает социальную защищенность наших граждан, поясняют в Фонде соцстраха. При такой модели пособия - в первую очередь как раз по материнству, - поступают их получателям из ФСС напрямую, минуя работодателя. Это во многом упрощает процесс и, что особенно важно, позволяет избежать ситуаций, когда работники не могут получить пособия из-за финансовых проблем работодателя или его недобросовестности.

В настоящее время механизм прямых выплат реализуется в 50 субъектах Российской Федерации. До 1 января 2021 года на «Прямые выплаты» перейдет вся страна. Уточнить, когда войдет в «Прямые выплаты» ваш регион, можно, позвонив в отделение ФСС РФ по своему месту жительства.

БУДЬ В КУРСЕ

• Выплата пособий в связи с материнством - 291,2 млрд руб.

• Выплата пособий по временной нетрудоспособности

(больничных) - 251,1 млрд руб.

• Поддержка работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, - 78,7 млрд руб.

• Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санкурлечение** - 31,8 млрд руб.

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ*

*По данным за 2018 год.

**В рамках средств, выделенных из федерального бюджета.

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