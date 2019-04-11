Руководитель Департамента ФСС РФ Татьяна ЛОТОЦКАЯ: Больничный нового поколения сегодня получает каждый четвертый пациент

И в городах, и в сельской местности

- Мы уже преодолели планку 8 миллионов электронных листков нетрудоспособности, а в марте всего за один месяц было выдано более миллиона электронных больничных, - отмечает руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - Безусловно, важно заниматься профилактикой, вести здоровый образ жизни, но если человек все-таки заболел, то для него должны быть созданы максимально комфортные условия. Чтобы он не был курьером, не носил бумажный больничный, боясь помять или испортить его. Не переделывал в случае ошибок. Словом, не тратил время, нервы, не терял заработок, отпрашиваясь лишний раз в поликлинику для переоформления испорченного больничного. Избежать многих проблем, включая злоупотребления с поддельными больничными, позволяет электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), введенный в нашей стране с июля 2017 года.

Сегодня каждый четвертый больничный лист в России уже выдается в электронном виде, рассказала представитель ФСС РФ. Фонд постоянно следит как за общей статистикой выданных электронных больничных, так и за выдачей «юбилейных» больничных - сначала это был 1-миллионный, потом 2-, 3-, 4-миллионные и так далее. В ведомстве подчеркивают: ЭЛН выдаются вовсе не только в крупных городах. Среди получателей «юбилейных» больничных - жители районных и сельских больниц, небольших населенных пунктов.

Работнику не могут отказать

В России на сегодня свыше 12 тысяч медицинских организаций, имеющих право на экспертизу временной нетрудоспособности и выдачу больничных листов. Из них уже более 7,5 тысячи, то есть около 63%, оформляют электронные больничные. Если говорить о работодателях, то сейчас «цифровые» листки нетрудоспособности принимают около трети (33%). Но у этих работодателей трудится больше половины - 59% всех граждан, застрахованных в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

В то же время есть данные по видам предприятий, выдающих ЭЛН. Об этом рассказала член правления Общероссийской общественной организации развития малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», член правления ФСС РФ Наталия Ушакова.

• Среди предприятий малого бизнеса, то есть численностью до 100 человек, электронные листки нетрудоспособности на сегодня принимают 26,3%. На предприятиях среднего бизнеса (до 250 человек. - Ред.) - 42,2% ЭЛН. В сумме малый и средний бизнес дают 68,5% выдачи электронных больничных. А крупному бизнесу достается примерно около трети в объеме выданных ЭЛН.

• Если человек получил в поликлинике электронный больничный, а его работодатель еще не успел подключиться к единой системе работы с ЭЛН, что будет, спросили мы экспертов.

• Если работник оформил электронный листок нетрудоспособности, то работодатель обязан принять этот больничный лист и обеспечить оплату за счет средств Фонда, - поясняет Наталия Ушакова.

На самом деле для работодателя есть несколько простых вариантов, которыми можно воспользоваться для загрузки электронного листка своего сотрудника, - радует Татьяна Лотоцкая.

СОВЕТЫ РАБОТОДАТЕЛЯМ

Все проще, чем кажется

- Вы можете загрузить из системы ФСС РФ электронный листок нетрудоспособности своего сотрудника, войдя в личный кабинет страхователя на портале ФСС РФ по адресу https://cabinets.fss.ru/insurer/, - поясняет Татьяна Лотоцкая. - Для входа в личный кабинет используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг.

Там вы найдете наши бесплатные программные продукты, с помощью которых загружается ЭЛН. Кроме того, большинство программных продуктов для бухгалтерского и кадрового учета также уже доработаны под интеграцию с системой Фонда и загрузку электронных листков нетрудоспособности. Часто выступая на семинарах для работодателей, я слышу, что предприятия работают по сложной схеме, загружая каждый листочек. И очень удивляются, когда узнают, что можно пользоваться всеми основными программными продуктами. «Как, это возможно через 1С (специальная бухгалтерская программа. - Ред.)?! А мы туда даже не заглядывали, если речь шла об электронном больничном...»

Как избежать подделки бюллетеня

- Мы заметили, что произошло снижение количества поддельных больничных листов, - сообщают в Фонде социального страхования. Это очень важно для работодателя, поскольку по фиктивным больничным он не может получить возмещение средств из Фонда и несет убытки. До 2017 года, когда был введен ЭЛН, фиксировали около 2 - 3 тысяч поддельных листков нетрудоспособности ежегодно. В прошлом году количество подделок снизилось почти в два раза - до полутора тысяч.

Подделать электронный больничный нельзя - в системе все защищено, применяется ЭЦП (электронная цифровая подпись) медицинской организации и лечащего врача. А вот необоснованная выдача бюллетеня врачом пока остается возможной, признают эксперты.

- Как раз над этой проблемой работает сейчас Фонд социального страхования и другие ведомства, - поясняет Наталия Ушакова. - Ставится задача, чтобы можно было от электронного взаимодействия в документообороте переходить к биометрической идентификации и получению основных параметров, которые, как правило, дают право сформировать больничный лист. Например, повышение температуры, высокое артериальное давление у пациента. Информация с датчика на приеме у врача будет поступать в систему. То есть налицо будет подтверждение наличия признаков наступления страхового случая (заболевания) у пациента. Это будет доказательством, что больничный лист выписан легитимно. Пока это вопрос будущего. Но, надеемся, не самого далекого.

Три вопроса от пациентов

1 «Переживаю: могут ли на работе узнать мой диагноз из базы ЭЛН?»

- Из электронного больничного - нет. Диагноз в ЭЛН проставляется в виде кода, но работодатель доступа к этой информации не имеет. Он видит только причину временной нетрудоспособности, например, общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве.

2 «Можно ли получить электронный больничный, если лечишься в частной клинике?»

- И государственные, и ведомственные, и частные медицинские организации имеют равные возможности подключения к системе выдачи электронных больничных. Главное - наличие лицензии на медицинскую деятельность, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

3 «Можно ли где-то увидеть и проверить все свои электронные больничные?»

- Посмотреть информацию о ваших листках нетрудоспособности и в том числе при желании распечатать сведения об ЭЛН вы можете с помощью сервиса «Личный кабинет получателя услуг». Этот ресурс располагается на портале Фонда (lk.fss.ru). Для входа используются те же логин и пароль, что и для портала госуслуг.

В тему

• Более 8 млн электронных больничных выдано в России на начало апреля 2019 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

100% медицинских организаций Белгородской области, Ненецкого автономного округа, республик Крым, Калмыкия, Мордовия, Чувашия, Адыгея, Северная Осетия - Алания перешли на выдачу ЭЛН.• На первом месте по количеству оформленных электронных больничных Республика Татарстан (568 434 ЭЛН), на втором месте - Белгородская область (442 319 ЭЛН), а на третьем месте - Московская область (395 354 ЭЛН).

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