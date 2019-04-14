В парке развлечений на Кипре серьезно пострадали женщина с ребенком из России

Вечером в пятницу, 12 апреля, в парке развлечений на Кипре произошел несчастный случай, пострадали туристы из России – 44-летняя женщина и семилетний мальчик, передает кипрский телеканал Alpha со ссылкой на местную полицию.

Это случилось в городе Айя-Напе. Отдыхавшие там женщина с ребенком катались на каруселях, когда их сидение ударилось о металлическое ограждение. В результате дама получила травму левого колена, перелом правой руки и черепно-мозговую травму, а ребенок – открытый перелом правой ступни. Владельцы парка сразу доставили россиян в частную клинику в Паралимни, а позже обоих перевели в специализированный медицинский центр в Лимассоле. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

По предварительной версии, причиной несчастного случая, скорее всего, стала не техническая поломка, а пресловутый человеческий фактор: работник аттракциона неправильно останавливал карусель, из-за чего одно из сидений и врезался в металлический забор.

Владелец парка заявил, что все расходы по лечению женщины и ребенка берет на себя. По его словам, парк развлечений, в котором произошел несчастный случай, работает с 1999 года, он ежедневно принимает тысячи посетителей, и за 20 лет ничего подобного там никогда не случалось.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, осенью прошлого года на Кипре погибла супружеская пара из России – 58-летний мужчина и его 48-летняя жена. Арендованный ими автомобиль сорвался со скалы и упал с обрыва высотой 30 метров на скалистом побережье в национальном парке Акамас.