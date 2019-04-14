Окультурил и развил, сам с собой поговорил

Чем ближе выборы президента Украины, тем больше страсти накаляют разум представителей нынешней власти. Года три-четыре назад мы тут закатывались от смеха, читая изыскания украинских «ученых» о том, что древние укры выкопали Черное море или одержали победу в войне с Дарием, о которой сам персидский царь и не подозревал. Нас убеждали, что это так самовыражаются местные «городские сумасшедшие», над чьим мнением потешаются и на самой Украине. Но вот теперь эпидемия «украинства» добралась до самых верхов, и подобные «отмазки» уже не проходят.

ЕЩЕ ВОПРОС, КТО ТУТ «ПЕРША ФРАНЦИЯ»

Глава Комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила в эфире телеканала ZIK, что киевская княжна Анна Ярославна, выданная замуж за французского короля Гениха I, дескать, «научила» французов читать. Окультурила, так сказать, нецивилизованных европейцев.

- Чего только стоит Анна Киевская, которая привезла когда-то Евангелие во Францию, еще когда французы не умели, можно сказать, читать, - дословно заявила она. И тем самым, несомненно, «обрадовала» французов. Вопрос, а знали французы про Евангелие, остался открытым. По версии Гопко, если продлить ее в русле ее логики, вполне могли и не ведать.

И что с того, что франки приняли христианство еще при первом франкском короле Хлодвиге в 496-м году, а Анна вышла замуж в 1051-м, и к тому периоду французский письменный насчитывал уже, как минимум, полтора столетия. В начале IX века Турский собор постановил перевести на французский язык церковные книги, написанные на латыни. Значит, и читатели уже были для этого языка. Не говоря о том, что образованные люди в Европе читали на латыни.

Так что, еще большой вопрос, что бы делали эти французы без украинцев, которые сейчас мечтают сделать из Нэньки «вторую Францию». И как бы жили сейчас украинцы, если бы та самая зловредная Анька не увезла из Киева, может быть, единственную на тот момент в городе книгу?

УКРАИНСКОМУ ФЛОТУ НЕТ ПЕРЕВОДУ

Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны «кровавый пастор» Александр Турчинов отметился фантастическим заявлением по поводу истории украинского военного флота (ВМСУ). По его словам, она насчитывает. Как минимум, 1000 лет.

- Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит, - заявил Турчинов во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр» и сделал вывод. - То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет.

Явно поскромничал «кровавый пастор». Ведь всем известно, что украинцы выкопали Черное море более 30 тысяч лет назад. А для чего, спрашивается, копали? Ясное дело, для кораблей. Получается, что военный флот Украины существовал еще тогда.

Может, Турчинов еще и ответит тогда, зачем украинцы уничтожили динозавров?

НОВАЯ СТРАНА ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Тем временем, Украина одержала еще одну перемогу на фронте «Безвиза». Об этом сообщил сам лидер (пока еще) нации на своей странице в соцсети «Фейсбук».

- Отличная новость! С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз, - написал он там и уточнил, что пребывание ограничивается 30-дневным сроком. Похоже, что конкурентная борьба в борделях Таиланда в ближайшее время значительно обострится, а цены на услуги упадут.

P.S. Сегодня же Порошенко выступил на «дебатах» в «Олимпийском», где дебатировал с пустой трибуной, на которой висела табличка с фамилией его конкурента на выборах. Картинка до боли напоминает один эпизод из фильма «ДМБ»:

- Видишь суслика?

– Нет.

– И я не вижу. А он есть.