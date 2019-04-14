Порошенко пообещал уважать выбор украинцев, если президентом станет Зеленский

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-14T15:03:58+03:00

Политик заявил, что живет в демократическом государстве, а потому о непризнании итогов кампании не может идти и речи [видео]

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Баллотирующийся на второй срок президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет уважать выбор граждан, даже если во втором туре выборов победит кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Соответствующее высказывание было озвучено в ходе выступления главы государства в концеренц-зале киевского стадиона "Олимпийский", где сегодня должны были состояться дебаты.

"Если, не дай бог, он (Зеленский - прим. ред.) будет избран, но это будет выбор украинского народа, я буду его уважать. Любой выбор. Почему? Потому что мы - демократическое государство, и по этому поводу нет никаких вопросов", - сказал президент, выступление которого транслировалось на Youtube-канале "5 канала".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703116" frameborder="0"></iframe> Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

При этом он подчеркнул, что в это воскресенье Зеленский так и не пришел на инициированные им же дебаты, хотя многие ждали его речь - чтобы "он хоть что-то рассказал" относительно своего видения европейской интеграции и реформ.

Сайт kp.ru писал о том, что сам шоумен объяснил такое решение готовящейся против него провокацией. Кандидат в президенты не стал углубляться в подробности, но выразил надежду на то, что позже эта информация будет раскрыта, и общественность сможет его понять. Взамен Зеленский предложил провести дебаты не 14, а 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU