Воспитанники «Детской Деревни - SOS» побывали на экскурсии на заводе P&G Gillette

Экскурсия для воспитанников «Детской Деревни - SOS» проходила в рамках программы профориентации. На экскурсии побывали дети в возрасте от 8 до 14 лет. Детей сопровождали SOS-мамы, которые воспитывают ребят, а возглавил делегацию Сергей Яковенко - директор Программы "Детская деревня - SOS" в Петербурге.

На заводе детям показали фильм об истории компании P&G и бренда Gillette, рассказали об этапах производства продукции, провели экскурсию по цехам, познакомили с сотрудниками, разрешили потрогать оборудование. Также ребятам показали весь процесс производства лезвий Gillette: от поставок металлической ленты до упаковки и складирования готовых изделий.

Экскурсия включала в себя и практическую часть: дети опытным путем оценивали остроту лезвий, и искали изъяны на лезвии с помощью микроскопа.

Напомним, что проект "Детские Деревни - SOS" действует в России уже более 20 лет. Это уникальная альтернатива детским домам, направленная на улучшение качества жизни детей-сирот, их реабилитацию и подготовку к взрослой жизни. В России всего 6 деревень, расположенных в разных регионах. Деятельность "Детских Деревень - SOS" практически полностью ведется за счет благотворительных пожертвований, в том числе и от завода P&G Gillette.