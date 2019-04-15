«Комсомолка» вышла в финал премии «В союзе слова и добра»

Проекты ИД «Комсомольская правда» стали финалистами премии «В союзе слова и добра». Ее вручают журналистам и СМИ, которые рассказывают о благотворительности, добровольчестве, поднимают социальные проблемы, сотрудничают с НКО.

В шорт-лист в номинации “Радиостанция” в этом году попала программа Доброволец, которая выходит на радио “Комсомольская правда” с мая 2018 года. Роман Карманов и Вадим Ковалев каждую субботу приглашают в студию представителей крупнейших благотворительных фондов, а также чиновников и топ-менеджеров компаний, которые занимаются развитием добровольчества.

Финалистом премии также стал наш мультимедийный проект “Доброволец”. С декабря 2017 года в одноименном разделе на сайте kp.ru ежедневно выходят материалы о работе благотворительных фондов, анонсы добровольческих акций, интервью с волонтерами и руководителями НКО.

Всего на 9 номинаций конкурса было прислано более 260 работ. Самыми популярными стали номинации «Периодическое издание» - 63 публикации, «Телеканал/ ТВ-программа» - 56, интернет-портал – 38. Теперь жюри предстоит выбрать победителей конкурса. Их имена озвучат на Церемонии награждения в Москве 23 апреля.

Премию с 2012 году проводят Благотворительный фонд «Линия жизни» и Фонд «Академия Российского телевидения».

Отметим, что "Комсомолка" уже становилась лауреатом премии. Так, в 2018 году награды была удостоена программа "По живому" радио "КП".