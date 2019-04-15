Скандал в Женеве: Полиция Швейцарии вербовала проституток и устраивала с ними оргии

Когда мобильный телефон стал центром всей нашей жизни, то в случае попадания его в чужие руки, все ваши сокровенные секреты могут стать достоянием общественности. Но одно дело, если в смартфоне будет найдена ваша обнаженная фотография, и совсем другое — если полиция обнаружит там целый компромат на сотрудников правоохранительных органов.

Такая детективная история разворачивается сейчас в Швейцарии. В марте 40-летний житель Женевы отправился в кантон Вале, чтобы прикупить там недвижимости. Только за присмотренные апартаменты он решил расплачиваться наличными. При себе у женевца было почти полмиллиона франков (около 32 млн рублей). Риелторы напряглись, увидев такое количество банкнот, и на всякий случай сообщили в налоговую службу о подозрительном клиенте.

Инспекторы и в самом деле стали проверять декларацию мужчины. По ней он регистрировал свой годовой доход в размере 40 тысяч франков, и это никак не вязалось с наличностью в портфеле. Женевца задержали по подозрению в неуплате налогов и сокрытии доходов. Началось следствие.

Но подвел мужчину его же смартфон. При изучении контактов и сохраненных документов, следователи наткнулись на переписку с полицейскими. Оказалось, что задержанный — сутенер, поставлявший девочек сотрудникам полиции Женевы, судебной полиции и муниципалитета. Всего под подозрением оказалось около 20 человек. Более шести лет они помогали сутенеру устраивать «бизнес»: некоторые помогали снимать проституткам квартиры, другие за вознаграждение втягивали в проституцию новых девушек, третьи просто были постоянными клиентами женевца.

Смартфон стал целым кладезем полезной информации. Следователям удалось выйти на пособницу задержанного — швейцарку, которая активно занималась проституцией, прикрывая свой тайный бизнес сетью массажных кабинетов. Она же владела рядом апартаментов в Женеве и Вале. Не исключено, что в этих домах жили проститутки.

Сейчас расследованием этого дела занялась Генеральная инспекция, так называемая «полиция над полицией». Правоохранителей, замешанных в этом деле, подозревают в нарушении корпоративной тайны, превышении полномочий, а также ряде других уголовных преступлений.

Руководители органов, чьи сотрудники оказались под подозрением, пока отказываются от комментариев. Следствию потребуется достаточно много времени, чтобы проверить все факты.

Впрочем, в Швейцарии проституция легализована, но жестко регулируется. У проституток и их покровителей должны иметься все необходимые документы, налоговые ведомости, а сами «ночные бабочки» должны регулярно платить налоги и проходить медицинский осмотр.

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