Российский бизнесмен рассказал, как Трамп развлекался с красотками во Вьетнаме

- Решение покинуть Россию и затеять бизнес в другой стране мне далось без сантиментов и довольно легко в плане ощущения нового дома, - говорит Антон. - Было это 12 лет назад, и эти годы пролетели как один миг.

ДОНАЛЬД ТРАМП УСТРОИЛ ТУТ НЬЮ ВАСЮКИ

Во Вьетнаме мне как-то довелось познакомиться с самим Дональдом Трампом. Было это еще до его президентства. Несколько лет назад Трамп приезжал во Вьетнам, где проводился конкурс «Мисс Вселенная», на тот момент он являлся его правообладателем. Я купил билеты на это мероприятие за которые заплатил $3000. Мы сидели рядом с мистером Трампом. Однако само шоу нас разочаровало полностью. Зал, в котором все это проводилось, в реальности был обшарпанным и убогим, а по телевизору этого совсем не видно было. Красотки - участницы в жизни были совсем не такими, как мы их привыкли видеть в программах новостей, насколько же их сильно ретушируют на самом деле. Все это снималось лучшими операторами с использованием передового видеооборудования, тех же дронов. Трамп, кстати, прирожденный организатор. Он подмечал какие-то мелкие нюансы и говорил о них команде, делавшей шоу. А еще этот бизнесмен умеет зарабатывать деньги на всем. Так, он собрал всех нас, дураков, кто купил эти безумно дорогие билеты, мы с ним попили кофе в буфете, фотографировались и разбежались. Этот человек - настоящий шоумен и реально прагматичный и талантливейший бизнесмен. За все шоу деньги он получил с вьетнамцев, и это напоминало сцену из фильма “Двенадцать стульев” про Нью Васюки!

ВЬЕТНАМСКАЯ МЕЧТА НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА $10 000

С 2006 по 2008 годы моя компания активно сотрудничала с местными органами власти в Приморье, с этим взаимодействием пришло понимание, что существующая система при ее жизнеспособности мне лично не подходит. Жизнь в России - это постоянная борьба, причем прежде всего с самим собой, а уже потом с себе подобными. Вникнув в глубины государственного управления и поняв до конца, кем и, главное, как реализуются законы и как приниматься решения на местах, я понял, что живя очень неплохо в финансовом плане, я быстро “потеряю” себя для себя. Заработав достаточно, я смог уехать во Вьетнам.

Выбор Вьетнама был осознан, так как моих финансовых возможностей не хватало на Европу, в США и Канаду я не хотел принципиально, так как, побывав там, я понял, что “американская мечта” это не сбыточная мечта, почти как коммунизм.

Планируя свой бизнес во Вьетнаме, я решил заслать в эту страну на полугодовую стажировку одну перспективную студентку, которая обучалась по специальности «вьетнамская филология». Моя талантливая сотрудница побывала во Вьетнаме, начав строительство объекта ресторана, и как только объект был завершен и вскрылось значительное превышение первоначальной сметы, быстренько и без объяснений, не желая отчитываться за потраченные деньги, слиняла из нашей компании и дальше пошла по карьерной лестнице в одной уважаемой государственной организации во Вьетнаме. Из-за нее много потеряли мы в финансовом плане, и, похоже, она так и не оставила своих привычек и на государственной службе.

После этого случая я понял, никто заграницей так не предает, как свои же.

Когда я переехал жить во Вьетнам, бизнес-климат тут был очень привлекателен, все, кто стал работать в это время, неплохо устроились. В какой-то степени здешняя бизнес-среда напомнила мне Россию начала 90-х, у нас ведь тогда предпринимательство только зарождалось, и мой вьетнамский опыт стал своеобразным путешествием на машине времени. Можно было заимствовать любую успешную идею, реализованную раннее в любой точке мира, и не повторяя прежних ошибок воплотить ее в жизнь во Вьетнаме. Так, начав с ресторана, я попал в логистический бизнес, возя грузы из Китая во Вьетнам.

Я проводил много времени на границе и довольно часто поначалу на своей спине проносил через гигантскую очередь тюки с товаром от моих клиентов, зная абсолютно все тропы и таможенников с обеих сторон.

В настоящее время все очень усложнилось, так как страна густо населенная, и между местными появилась большая конкуренция, что сказывается на иностранцах, проще сказать, место “теплое” тут не для них. Если, конечно, это не многомиллионные инвестиции, то там уже другой разговор.

Я был одним из первых россиян, кто смог интегрироваться в местное общество, заняв свою нишу в бизнесе.

Мой бизнес во Вьетнаме начинался с четырехэтажного ресторана, который был построен с нуля. Сейчас коллектив всех моих предприятий насчитывает 36 человек. Фабрика-кухня, кафе, ресторан, офис, торговая компания, имеется представительство в Китае. Мой бизнес получился тут, я могу жить достойно. Работаю много и для такого объема работы немного зарабатываю, но я доволен собой и своей работой.

В настоящее время я работаю в сфере индустрии питания, произвожу замороженные полуфабрикаты и вожу продукты питания из России, Украины, а также компоненты для пищевой индустрии, занимаюсь консультированием экспортеров и просто бизнесменов из СНГ и России.

Антон Новоселов поделился с "Комсомолкой" уникальными наблюдениямиФото: Личный архив

Многие думают, что организовать свой бизнес во Вьетнаме гораздо проще, чем в России, но это на самом деле не так. У нас соблюдается примерно 80% законодательных норм, во Вьетнаме с этим хуже. Тут очень сложно, так как местные решают вопросы чаще не в правовом поле, семейственность, кумовство и прочие негативные моменты азиатской ментальности, проще сказать, пожаловаться пойти не кому, если ты не имеешь личных связей. Только переезжая из России в другую страну, понимаешь, что на Родине все не так уж плохо, как оно нам казалось во время постоянного проживания тут. Много хорошего мы в своей стране не замечаем, а видим лишь один сплошной негатив.

Заниматься малым бизнесом во Вьетнаме не очень выгодно, основная причина — низкая маржинальность. Дело в том, что в стране достаточно невысокая покупательская способность, при этом цены на импортные товары намного выше, чем в России. К примеру, овсяная каша тут стоит приблизительно на 30% дороже чем в Москве, швейцарские часы на 25%, так как облагаются специальным налогом, автомобиль дороже на 90-120%, чем в России. Вьетнамский рынок имеет одно большое преимущество - по сравнению с Россией конкуренция на нем очень низкая, и представление местных потребителей о качестве еще абстрактны, хотя ситуация быстро меняется, так как страна, а с ней и общество стремительно развиваются, они догоняют, а уже в чем-то опережают развитые страны, допустим, в области телекоммуникаций и интернета.

ОБ АЛКОГОЛЕ. НАРКОТИКАХ И РАШКЕ

Я живу в южном Вьетнаме, в городе-курорте Нячанг, по организации жизни и работы он напоминает российский Сочи. Менталитет жителей похож, туризм их всех разбаловал.

За годы жизни в Юго-Восточной Азии я сделал для себя вывод, что тут селятся люди случайные, которым в России не нашлось места, а проще говоря, неработоспособные и ленивые, зачастую прожигающие время и старающиеся пролезть, как им кажется, в красивую жизнь за счет своих соотечественников. Такие люди не учат местный язык, не соблюдают законы и ведут праздный и нездоровый образ жизни (алкоголь, наркотики, пьяное вождение, просроченные визы, воровство, мелкие склоки со своими, обман туристов), при этом они не уважают ни Вьетнам, ни свою Родину, называя ее “Рашка”. Таких тут 80%. Так же ежемесячно сюда прибывают как бы бизнесмены или псевдо-инвесторы, которые, продав “бабушкину квартиру”, открывают и впоследствии закрывают свои горе-бизнесы, позволяя наживаться на них нечистоплотным в делах вьетнамцам, зачастую русскоговорящим, так как данные бизнесмены приезжают “делать бизнес” без знания какого-либо из иностранных языков и используют информацию “от вьетнамца Толика”.

Работящих в Нячанге и порядочных людей я могу перечислить по пальцам двух рук, успешных - по пальцам одной руки.

УХОДИТ ПОКОЛЕНИЕ «СОВЕТСКИХ ВЬЕТНАМЦЕВ»

Вьетнам - прежде всего для вьетнамцев, а потом уже что останется - для иностранцев, и русские тут даже не в десятке. Вьетнамцы, живя в социалистическом строе, на практике никогда в нем и не жили, достаточно развит национализм, который очень явно проявляется в бытовом плане. Так как государственная политика и реальные экономические связи России и Вьетнама знали времена и получше. Первые роли тут у Китая, Южной Кореи, США, Австралии, Японии.

Уходит поколение знавших и любящих СССР, молодежь более прагматична и понимает, кто есть кто и с кем дружить!

Русскоговорящие вьетнамцы — это наша база, наш потенциал, но реально с ними никто не работает на государственном уровне, все на уровне ансамбля «Чебурашка-Березка-Баян-Балалайка», тотального диктанта с рисованными от руки плакатами и прочими непонятными мероприятиями. Наши российские деятели во Вьетнаме ничего не могут предложить для вьетнамцев, которые ничего о России не знают и поэтому делают упор уже на имеющийся актив, тем самым отрубая возможность для будущего сотрудничества.

У меня сложилось мнение, что ответственные за сотрудничество России и Вьетнама российские работники случайно и не по своей воле попали сюда, и их работа выглядит “вынужденной греблей на галерах” и им особо ничего не нужно. Процветают очковтирательство, наплевательское отношение к своим непосредственным обязанностям, работает принцип «лучше ничего не делать, тогда не будет ошибок и не будет наказания за эти ошибки». Они не любят Вьетнам, а многих из них он даже раздражает.

С 2017 года я перебрался работать в Ханой, это столица Вьетнама и очень приятный город с большими возможностями для бизнеса и комфортный для жизни и общения.

Ханой (столица Вьетнама) — это «седой и добрый дедушка», а город Хошимин (экономическая столица) — это “расчетливая и холодная внутри бизнес-леди”.

Я люблю иногда погулять возле озера Хон Кием в центре старого города и просто поговорить с такими же гуляющими вьетнамцами просто обо всем. В Ханое проживает много русскоговорящих вьетнамцев, чьи жизни наполнены интересными и даже захватывающими историями. Для старшего поколения вьетнамцев Россия - это СССР, столкновение с новым образом и менталитетом россиянина вводит их в недоумение и разочарование.

Русских в Ханое так же много, и это в основном работники государственных корпораций, посольства и различных коммерческих компаний.

Вьетнамская молодежь очень слабо представляет, что такое Россия, а “случайные люди из России” и туристы формируют очень негативный образ России и русских. Особенно такие ребята из 90-х, которые еще не донца перевелись на нашей земле.

ОЩУЩАЮ СЕБЯ ГОСТЕМ 12 ЛЕТ

Вьетнам - это прежде всего азиатская страна с азиатским менталитетом и внутренним нежеланием принимать чужое. Они сами за себя, и никто им не нужен, это становится очевидно после года жизни, и тут встает выбор, уехать или остаться. Я остался. Просто себе живу и работаю, понимая, что это не моя страна, и от этого понимания нелегко. Ощущаю себя здесь гостем вот уже 12 лет, а погостив, люди обычно возвращаются домой.

Выбрал ли я переезд во Вьетнам, если отмотать время назад? Ответ – нет. Пожив тут без знания культурных особенностей народа, языка я был временно счастлив, затем осознал свое положение и понял минусы и плюсы, плюсами попытался воспользоваться и где-то мне это удалось.

Но жизнь - это не большое количество дензнаков или полный холодильник, во Вьетнаме происходят изменения в политике, экономике, просто в межличностных отношениях, приходится всегда держать “нос по ветру”, а с возрастом это все сложнее делать.

Люблю ли я Вьетнам? Вьетнам заслуживает уважения и понимания. Всему тут происходящему есть рациональное объяснение. Я скорее люблю Вьетнам, но без фанатизма, нравятся мне тут многие моменты, у меня появились тут друзья, много позитивных воспоминаний прежде всего от простых людей.

Что после Вьетнама? Я уже неразрывно связан с этой страной и ее жителями, я почти вьетнамец, только из их будущего. Я желаю подольше пожить и поработать тут, но мою старость надеюсь встретить на своей Родине, в Приморском крае России.

Вьетнам же стоял и стоять будет, и мы - иностранцы, в нем просто песчинки, которые являются свидетелями роста нового азиатского тигра!