Червяк Трампа может повторить трагическую судьбу жука Гитлера

Несколько раз в год некоторые научные сообщества проводят удивительные аукционы: они продают с молотка право дать имена новым видам животных. Да-да! До сих пор каждый год исследователи находят множество новых обитателей нашей планеты. В частности, рекордным на открытия стал 2015 год, когда ученые обнаружили и описали 102 ранее неизвестных животных. Список наиболее интересных открытий ежегодно публикует Международный институт по исследованию видов, тут и новые виды рыб, акул, муравьев, моллюсков - и т.д. Часть меньших братьев получают имена с легкой руки биологов-первооткрывателей. Но некоторых «незнакомцев» выставляют на торги с тем, чтобы получить деньги на разные программы по охране природы.

Широкое распространение такая практика получила после того, как в 2005 году онлайн казино GoldenPalace.com заплатило Обществу охраны дикой природы 650 тысяч долларов за право назвать в свою честь новый вид обезьяны-прыгуна. Этот вид был обнаружен исследователями в Национальном парке Мадиди в Боливии.

Последний такой аукцион проводила экологическая организация Rainforest Trust, занимающаяся сохранением тропических лесов. Защитники природы выставили на торги 12 новых видов животных, среди которых фигурировали орхидеи, лягушки и муравьи.

Самую большую выручку - 25 тысяч долларов, организаторам принесла червеобразная амфибия, обнаруженная в Панаме. Круглую сумму выложила компания EnviroBuild производитель экологичных строительных материалов. Безногое земноводное окрестили в честь президента США Дональда Трампа - Dermophis donaldtrumpi. Хозяева компании объясняли, что выбрали из каталога червеобразную слепую амфибию, чтобы подчеркнуть мировоззренческую слепоту Дональда Трампа, который сворачивает финансирование программ по борьбе с изменениями климата и считает глобальное потепление мистификацией ученых...

С одной стороны такие аукционы дают деньги для сохранения природы. Но с другой стороны надо отдавать себе отчет, что коммерческие или политические интересы могут роковым образом повлиять на судьбу живого существа. Это далеко не безобидные шутки. Например, немецкий энтомолог Оскар Шейбель (Oscar Scheibel) искалечил жизнь открытому в 1933 году крошечному жуку, когда назвал его в честь Адольфа Гитлера. Это насекомое обитает только в недрах полутора десятка пещер на территории Словении. Поначалу букашку игнорировали, полагая что она не представляет научного интереса. После Второй мировой войны музеи естественных наук стали убирать жука Anophthalmus hitleri из коллекций не желая иметь что-то связанное с Гитлером. А сегодня, похоже, крошечное существо доканают неонацисты, которые поднимают головы во многих странах. На рынке нацистских сувениров этот жук является культовым предметом. Стоимость одного экземпляра Anophthalmus hitleri доходит до 2000 долларов и браконьеры в погоне за легкими деньгами практически истребили популяцию этих насекомых. Власти Словении запретили ловлю жуков, а биологи предлагали даже переименовать жука Гитлера ради его спасения, но однако это вряд ли остановит алчных жуликов.

Кстати, до сих пор непонятно почему Оскар Шейбель назвал безглазое коричневое насекомое Гитлером. По одной версии он был ярым поклонником лидера нацистов. Согласно другой энтомолог сделал это в насмешку над фюрером, будучи уверенным, что тот ведет Германию к катастрофе.

Какая судьба ожидает «червяка» Дональда Трампа, который уже превратился в скандальную фигуру? Сможет ли зоопарк его имени превзойти по разнообразию коллекцию Барака Обамы (в честь первого президента афроамериканца и известного защитника природы назвали 13 животных и 1 гриб)? А еще существуют жуки, названные в честь Джорджа Буша, экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, и бывшего вице-президента Дика Чейни...

Понятно, что никакой фантазии не хватит, чтобы дать звучные и красивые названия полутора миллионам видам животных, которые каталогизированы учеными на планете Земля. Но все же лучше избавить наших братьев меньших от имен подхалимских, оскорбительных или преследующих корыстный интерес. Не стоит оставлять навечно в истории свидетельства собственной глупости.

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