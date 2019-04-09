Клонирование мамонта невозможно. Но есть шанс «оживить» пещерного льва!

В роли первого кандидата на «воскрешение» фигурируют мамонты. Перед ними у человечества есть определенные моральные обязательства. Все же это первый вид животных, которые оказались истреблены людьми. И было бы символичным, если бы именно мамонтов человек первым делом вернул из небытия, искупив таким образом свою вину.

Собачку воскресить не желаете?

Дело это не такое уж и фантастическое, как может показаться на первый взгляд. Клонирование животных сегодня поставлено на поток, эту технологию широко используют в разных странах, например, для размножения служебных собак с элитными рабочими качествами. А клонирование умерших домашних питомцев является коммерческой услугой, которую безутешным хозяевам предлагают биотехнологические компании. В частности, корейская Sooam Biotech за последние 10 лет создала около 1000 копий собак. Стоимость такого «воскрешения» от 100 тысяч долларов. Биотехнологи гарантируют результат, если с момента гибели домашнего любимца и до забора генетического материала прошло не более 5 дней.

Конечно, в случае с мамонтом времени прошло гораздо больше. Последняя популяция этих животных обитала на острове Врангеля 3500 тысячи лет назад (к этому времени пирамиде Хеопса исполнилось 1000 лет). Но если найти живую клетку мамонта, то дальше, как говорится, дело техники.

Недавно группа японских и якутских исследователей отчиталась об итогах уникального эксперимента. Ученые извлекли 88 ядер из мышечных клеток мамонтенка Юки, погибшего 28 тысяч лет назад на севере Якутии, и пересадили в яйцеклетки мышей. Нет, никто не собирался скрестить мышь и волосатого слона! Просто лабораторные мыши удобная модель, чтобы проверить жизнеспособность белков из клеток мамонта. Пять из них показали "признаки биологической активности", но процесс деления клеток запустить не удалось. Прокомментировать результаты эксперимента мы попросили доктора биологических наук Альберта Протопопова, руководителя Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия).

Что-то пошло не так...

- Альберт Васильевич, это хорошая новость или плохая? С одной стороны клетки «ожили», с другой - что-то пошло не так...

- В любом случае эксперимент по выделению ДНК из клеток мамонта Юка, который мы провели совместно с коллегами из Университета Киндай, это демонстрация невероятных возможностей современной биологии. Удалось запустить сложные биологические молекулы организма погибшего десятки тысяч лет назад! Пусть и на время, но заработали внутриядерные белки гистоны, которые отвечают за упаковку нитей ДНК в хромосомах. Это большое достижение. Но, во-первых, белки по длине сильно уступают ДНК, а во-вторых, даже белки оказались поврежденными. И мы немного огорчены, потому что эксперимент доказал, что классическое клонирование, о котором мы мечтали 10-15 лет назад, оказалось невозможным. Если мы, конечно, не сумеем найти неповрежденное ДНК. Но шансы на это не велики.

- Но ведь в последнее время в Якутии было обнаружено много интересных находок: Юка, малоляховский мамонт и так далее. Может, есть надежда найти образец, который сохранился лучше?

- На сегодняшний день чемпионом по сохранности является мамонт Юка. Именно белки из его клеток и "заработали". Более того, у Юки сохранился головной мозг. Единственный в мире мозг мамонта! Более высокой степени сохранности мы пока ни у кого не увидели. Найти в вечной мерзлоте образцы тканей мамонта, которые содержат живые клетки? Думаю, что вероятность такой находки стремится к нулю.

Кто такой «мамослон»?

- Есть несколько проектов, по клонированию мамонта: помимо японских ученых из Университета Киндай этим занимается корейская Sooam Biotech, а так же Гарвардский университете, который планирует создать гибрид слона и мамонта. Какой из них более реалистичен?

- Мне кажется, что Гарвардский проект имеет больше шансов на успех. В прошлом году мы с Джорджем Черчем (американский молекулярный инженер, который собирается вмонтировать в ДНК индийского слона фрагменты ядерной ДНК мамонта - Ред) заключили договор на поставку биоматериалов, аналогичный тому, который существует с японскими коллегами. Надо пробовать идти к результату разными путями.

- Шансы на клонирование мамонта все же невелики. Если эти проекты все же не увенчаются успехом, то какую пользу они принесут науке?

- Будут отработаны новые биотехнологии, которые могут иметь самое неожиданное практическое применение. Можем узнать что-то новое об эволюции мамонтов, являющихся индикаторами глобальных климатических изменений , которые происходили 10-12 тысяч лет назад. Это особенно важно в свете современных климатических изменений.

- Если не мамонт, то какие животные, вымершие не так давно, имеют, на ваш взгляд, шансы на вторую жизнь, благодаря методам клонирования?

- Мне кажется, что наиболее реальным кандидатом на "оживление" являются пещерные львы. Они недалеко ушли в генетическом отношении от современных африканских львов. Мамонты и слоны все-таки слишком далеко разошлись в ходе эволюции и возродить мамонтов будет сложнее. Несколько лет назад у нас в Якутии были найдены пещерные львята в идеальной степени сохранности. Один из них прожил около 2 месяцев. Двое других погибли при рождении, видимо их завалило грунтом, когда им было 1-2 дня. «Оживить» их было бы очень интересной задачей.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Кто такой мамонт Юка

Мамонт Юка это самка-подросток 8-9 лет, была обнаружена в 2010 году. Высота в холке 165 см. Ее вес при жизни мог достигать 450—550 килограммов, а вес останков сегодня составляет всего 109 кг. Названа в честь внучки главы общины Юкагир, Василия Горохова - он считается автором находки. Ученые считают, что мамонтенок вероятно стал жертвой первобытных охотников. На туше Юки обнаружены разрезы искусственного происхождения: длинный продольный разрез вдоль спины от крестца до головы, а так же рана на правом боку. Вероятно, охотники забрали мясо и жир со спинной части, их добычей стали и внутренние органы. Жила Юка 28 тысяч лет тому назад.