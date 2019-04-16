Ювентус - Аякс 16 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу

Неделю назад в Амстердаме голландский клуб показал неплохой футбол и едва не дожал туринский "Юве" на своем поле, сыграв вничью 1:1. Теперь же настал черед ответного поединка. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ювентус - Аякс 16 апреля 2019.

Статистика личных встреч Ювентус - Аякс 16 апреля 2019

Команды играли между собой в Лиге Чемпионов 9 раз. 1 победа на счету "Аякса", 4 - у "Ювентуса", четыре раза матчи завершались вничью. Неделю назад в Голландии была ничья 1:1.

Прогнозы на матч Ювентус - Аякс 16 апреля 2019

"Ювентус" - явный фаворит матча против голландского "Аякса".

Трансляция матча Ювентус - Аякс 16 апреля 2019

Трансляция матча Ювентус - Аякс 16 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на каналах Матч! Футбол 1 с 22:00 по московскому времени.