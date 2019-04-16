2019-04-16T11:08:30+03:00
Спорт

Ювентус - Аякс 16 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу

Футбол, матч Ювентус - Аякс 16 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Аякс" сыграет сегодня против "Ювентуса"."Аякс" сыграет сегодня против "Ювентуса".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Неделю назад в Амстердаме голландский клуб показал неплохой футбол и едва не дожал туринский "Юве" на своем поле, сыграв вничью 1:1. Теперь же настал черед ответного поединка. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ювентус - Аякс 16 апреля 2019.

Статистика личных встреч Ювентус - Аякс 16 апреля 2019

Команды играли между собой в Лиге Чемпионов 9 раз. 1 победа на счету "Аякса", 4 - у "Ювентуса", четыре раза матчи завершались вничью. Неделю назад в Голландии была ничья 1:1.

Прогнозы на матч Ювентус - Аякс 16 апреля 2019

"Ювентус" - явный фаворит матча против голландского "Аякса".

Трансляция матча Ювентус - Аякс 16 апреля 2019

Трансляция матча Ювентус - Аякс 16 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на каналах Матч! Футбол 1 с 22:00 по московскому времени.

Ювентус - Аякс 16 апреля 2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ростов - Спартак 14 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Ростов - Спартак 14 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Сотруднику Гохрана оторвало три пальца руки при сборке дома патронов
Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя 12 часов
Патрульные корабли защитят радиоэлектронным куполом
При пожаре в соборе Парижской Богоматери пострадали три человека
Глава МЧС: объектам культурного наследия в России нужно уделить дополнительное внимание
В Подмосковье задержали мужчину, проигравшего деньги турфирмы на ставках
В Совфеде заявили, что Россия может помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери
Центральный блок первой ступени Falcon Heavy упал в океан из-за шторма
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Овечкин – о драке со Свечниковым: Он первый начал
Пожар в Нотр-Даме все еще не потушен, сообщило МВД Франции
Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме
Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам