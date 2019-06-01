Тоттенхэм - Ливерпуль 1 июня 2019: прямая онлайн-трансляция финала Лиги Чемпионов по футболу

Этой игрой будет поставлена точка в европейском футбольном сезоне. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в столице Испании Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" сыграют финальную встречу Лиги Чемпионов, дабы выявить сильнейший клуб Европы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи финала Лиги Чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль 1 июня 2019.

Статистика личных встреч Тоттенхэм - Ливерпуль 1 июня 2019 года

Эти команды еще ни разу в своей истории не играли в Лиге Чемпионов друг против друга. Однако в целом же история встреч двух команд насчитывает 170 игр. 79 из них выиграл "Ливерпуль", 48 - "Тоттенхэм", а остальные 43 поединка завершилис вничью. В этом сезоне "Ливерпуль", который до последнего вел гонку за "золотом" в чемпионате Англии, дважды победил лондонцев - с одинаковым счетом 2:1 дома и в гостях команда Юргена Клоппа праздновала победу.

Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль 1 июня 2019 года

Согласно раскладам букмекеров, "Ливерпуль" - фаворит матча против "Тоттенхэма".

Прогноз на матч Тоттенхэм - Ливерпуль 1 июня 2019 года

Футболисты "Ливерпуля" одержат победу над "Тоттенхэмом" в основное время с разницей в 1 или 2 гола.

Трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль 1 июня 2019 года

Трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль 1 июня 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.