Появятся ли в России платные перекрестки

В интернете появилась новость, что эксперты из национальной технологической инициативы «Автонет» предложили некоторые перекрестки в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске сделать платными.

По мнению транспортников, эксперимент «приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей, приблизительно 10%, выберет альтернативный путь». Загруженные перекрестки освободятся.

Предложить-то можно все, что угодно. Обычно проблемы возникают с реализацией. То же с перекрестками — давайте сделаем их платными, но как собирать деньги?

В мире есть всего три основных способа организации платного проезда:

- через кассу прямо на дороге,

- с помощью транспондера,

- через считывание номера, к которому привязана банковская карта.

Кассу в городе не поставишь — это тебе не загородное шоссе. Можно брать деньги с помощью транспондера. В Сингапуре так и делают, в небольшом городе-государстве масса зон с платным проездом. Но Сингапур маленький и там власти насильно всех автомобилистов заставили обзавестись этими транспондерами. В России такое просто невозможно. Похожая история с привязкой карт к номеру авто - как ты всех водителей обяжешь?

Можно не заморачиваться и поработать только с местными водителями. Заставить их купить транспондеры или завести банковские карты. Но что тогда делать водителю из Москвы, который окажется на платном перекрестке в Ульяновске?

Идем дальше — во многих городах низкая плотность дорог. Водитель из точки А в точку Б может проехать по одной улице, по другой он уже не может, потому что этой другой улицы попросту нет. Отсюда и загруженные перекрестки — все едут на ту единственную безальтернативную дорогу. Если сделать там платный проезд, то это станет форменным грабежом.

В «Автонете» уже успели откреститься от своего предложения. Пресс-секретарь организации сказал, что новость про платные перекрестки «не соответствует действительности». Но это сейчас. Гарантий, что к теме не вернутся через пол года, нет.