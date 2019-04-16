Пользователи ВКонтакте теперь могут добавлять ссылки в свои мобильные трансляции

Ссылки можно как подготовить заранее, так и добавить во время эфира. Их легко менять по ходу трансляции или убирать при необходимости. Прикреплённую ссылку зрители увидят в нижней части экрана. Они смогут смотреть её содержимое прямо во время эфира и взаимодействовать с ним: например, добавлять товары в корзину, голосовать в опросах или делиться прикреплёнными записями с друзьями. Благодаря статистике переходов авторы могут следить за реакцией аудитории на каждую из ссылок.

Делиться ссылками можно в трансляциях, запущенных в мобильном приложении VK для Android и iOS. На данный момент функция позволяет прикреплять внутренние ссылки ВКонтакте: записи со стены, статьи, опросы, товары, сервисы, профили пользователей или сообщества.

Виталий Григораш, руководитель видеоплатформы ВКонтакте:

«Мы стремимся к тому, чтобы функциональность платформы была полезна для самых разных задач: развития бизнеса, общения с друзьями, продвижения творчества. Ссылки в трансляциях стали первым шагом к этой цели. Устроить опрос на острую тему, подкрепить онлайн-семинар полезной статьёй или публикацией, рассказать о новом товаре с прямой ссылкой на него — это лишь несколько примеров того, как можно применить обновление в прямом эфире».

С ноября 2018 года возможность запускать трансляции появилась в официальном мобильном приложении VK для Android и iOS. Прямые эфиры, которые проводятся ВКонтакте, собирают в среднем 50 миллионов просмотров в сутки. Ежемесячная аудитория трансляций — 35 миллионов человек.