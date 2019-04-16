«Поцелуй», «Вампир» и «Крик»: в Москву приехали полотна Эдварда Мунка

Драматург - Ибсен, писатель - Гамсун, композитор - Григ, художник - Мунк. Эти четыре имени Норвегия прежде всего и предъявляет миру, когда речь идет о национальной культуре: все остальное оказалось в тени гигантов, живших на рубеже XIX и XX веков (ну, по крайней мере, в массовом сознании не-норвежцев).

А Мунк - это прежде всего «Крик», одна из самых знаменитых картин на свете. Ужасная фигура, стоящая на мосту и заходящаяся в вопле на фоне алого неба; и облака, и вода словно кривятся от этого воя. Искусствоведы уже 125 лет гадают, что заставило Мунка написать это полотно. По одной версии, он был потрясен видом древней мумии, то ли перуанской, показанной на выставке в Лувре, то ли флорентийской, с прижатыми к голове руками и открытым ртом (фотографии обеих легко найти в интернете - это правда очень страшно). По другой, он бродил подле скотобоен и слышал крики умирающих животных. Сам Мунк рассказывал, как гулял у фьорда в состоянии усталости и нервного истощения, небо вдруг окрасилось кроваво-красным, и он «почувствовал вопль, проходящий сквозь природу. Казалось, я его слышу. Я написал картину, где облака были цвета настоящей крови. Цвет кричал». Давно уже стало общим местом напоминать, что кровавый закат мог быть обусловлен вулканическим пеплом, поднявшимся в воздух после извержения Кракатау на другом конце света. А еще большая банальность - говорить, что в «Крике» Мунк предрек и заранее описал реакцию человечества на бедствия, которые обрушатся в следующем, XX веке.

Он создал четыре версии «Крика». В Третьяковскую галерею приехала самая первая, выполненная пастелью; небо на ней не кровавое, а желтое-бело-синее, с одной красноватой полоской. А в лице кричащего, пожалуй, больше испуга и какого-то недоумения, чем экзистенциального отчаяния. По всей Третьяковке стоят плакаты с запретом делать «селфи и групповые фото» на фоне картин Мунка; журналисты, пришедшие на пресс-показ, решили, что их это не касается, и каждые две минуты кто-то фотографировался на фоне «Крика», чаще всего - с прижатыми к щекам ладонями и открытым ртом.

Но Мунк - это не только «Крик». В центре выставки - его цикл «Фриз жизни - Поэма о Жизни, Любви и Смерти», впервые показанный в Берлине в 1902 году. Название вполне исчерпывающее. Открывается «Фриз» картиной «Метаболизм», где изображены Адам и Ева (на деревянной раме под ними - черепа человека и какого-то коня, а наверху - изображение города; считается, что все вместе отражает крайне пессимистический взгляд Мунка на любовь).

Любовь представлена еще и картиной «Любовь и боль», которую позже назвали «Вампиром». Сам Мунк утверждал, что на ней просто изображена рыжеволосая женщина, целующая мужчину в шею, но у всех остальных создавалось ощущение, что она этого мужчину заживо грызет зубами, или, как вариант, допивает остатки его крови. «Смерть в комнате больного», «У постели умирающего», «Голгофа»… «Наследственность»: плачущая женщина держит на руках младенца с непропорционально большой головой, покрытого сифилитической звездной сыпью (Мунк увидел эту сцену в парижской больнице). «Созревание»: обнаженная девочка-подросток сидит на кровати, и ее фигура отбрасывает огромную, грозную тень, не сулящую ей по окончании созревания ничего хорошего.

В Третьяковской галерее открывается выставка самого знаменитого норвежского художника. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мунк создавал варианты не только «Крика», но и многих других своих картин (тот же «Вампир» существует в нескольких версиях - на одном из полотен женщина то ли обнимает, то ли ест мужчину в лесу). В его творчестве есть много «Поцелуев», на которых мужчина и женщина целуются так, что их лица становятся одним сгустком краски. Есть восемнадцать «Девушек на мосту» (одна из этих картин - единственная живописная работа Мунка, постоянно находящаяся в России). Много «Больных детей», на которых запечатлена умирающая от туберкулеза 14-летняя сестра художника. В большом ассортименте представлена «Ревность» - перекошенное лицо мужчины, за спиной у которого женщина милуется с кем-то другим. Есть, наконец, множество автопортретов, которые были для Мунка чем-то вроде художественного дневника - он запечатлевал себя в разных состояниях, чаще всего не самых счастливых.

«Фотоаппарат не может конкурировать с кистью и палитрой, поскольку его нельзя использовать в аду или на небесах» - говорил художник. И тем не менее, увлеченно игрался с фотокамерами: на выставке представлено несколько его фотографий, и некоторые - в чистейшем виде селфи, сделанные точно так же, как делаются сегодня (хотя первобытный «Кодак» в вытянутых руках Мунку удержать было труднее, чем современный мобильник).

Мунк прожил долгую жизнь (1863 - 1944) и создал тысячи произведений. На выставке представлено еще много портретов и чудесных гравюр, много прекрасных солнечных пейзажей - Мунк при всей своей меланхоличности, тревожности и сверхчувствительности не был совсем уж беспросветно мрачным и трагическим художником. Его выставка в Инженерном корпусе Третьяковской галереи - первая в России за много лет - готовилась с 2013 года, и, безусловно, стала одним из главных событий сезона. Она откроется для посещения 17 апреля и продлится до 14 июля. Билеты на нее стоят 600 рублей (для пенсионеров и студентов - 300, для школьников и студентов факультетов, специализирующихся на изобразительном искусстве - 150). Покупать их, во избежание очередей, как водится, лучше на сайте Третьяковки; в билетах будут указаны точная дата и время посещения.

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