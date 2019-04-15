Эдвард Мунк: «Я верю в русских». Семь удивительных фактов об авторе знаменитого «Крика»

Выставку Эдварда Мунка Третьяковка ждала долгие пять лет. Переговоры вечно затягивались, приходилось уступать место другим музеям. (В нашем сумасшедшем мире интерес к Мунку огромен). Но, наконец, свершилось. Ровно в середине весны, 15 апреля, в галерее на Крымском валу откроется выставка «ювелира безумия». Мы увидим более шестидесяти живописных, более тридцати графических работ, а также фотографии - знаменитые «селфи» Мунка (художник обожал фотографировать сам себя). Главным экспонатом станет, конечно же, легендарный «Крик», картина, ставшая мемом и известная не меньше леонардовской «Моны Лизы».

«Комсомолка» собрала подборку интересных фактов о новой выставке и о художнике.

1. Чем вызван знаменитый «Крик» Мунка.

Все мы помним персонажа, бросающегося с моста прямо на зрителя. По некоторым данным, прообразом страшного человека стала перуанская мумия. И кричит она не просто так, а испугавшись оранжево-красных облаков, редкого метеорологического явления, свидетелем которого стал художник в 1893 году. Ученые до сих пор спорят, чем были вызваны такие облака. Основная версия - последствия извержения вулкана Кракатау в Индонезии, случившееся за семь лет до написания картины. По крайней мере, такой версии придерживается комиксист Стеффен Квернелан, чей комикс про Мунка выпустили к выставке. «Облака пепла достигли Норвегии, где наблюдались необыкновенно красные закаты. Люди впадали в панику, кричали, что небо окрасилось кровью и грядет конец света. Гиперчувствительный Мунк с бодуна перевозбудился», - гласят подписи к картинкам комикса.

2. В Третьяковку приедет первый «Крик».

Поскольку Мунк очень любил свои работы и считал, что их должно быть побольше (чтобы любимая картина всегда была перед глазами), он часто делал копии своих картин. Например, одного только "Крика" существует четыре версии, написанные за семнадцать лет, начиная с 1893 года. Все они имеют свою интересную историю. Один из «Криков» воровали из музея Мунка и сильно повредили, другую работу - продали на аукционе в 2012 году за 120 миллионов долларов (это всего в три раза дешевле самой дорогой картины в мире - «Спасителя мира» Леонардо). В Москву приехал самый первый «Крик», выполненный пастелью.

Да, кстати, все это время мы называем работу художника неправильно. «Крик» на самом деле не «Крик», а «Крик природы».

Танец жизни

3. Перед смертью Мунк читал «Бесов» Достоевского.

Знаменитый норвежец был большим фанатом нашего Федора Михайловича. Помня это, организаторы выставки в Третьяковке посвятили часть выставки теме «Мунк и Достоевский» и представили книги Достоевского из личной библиотеки Мунка на немецком и норвежском языках. Также зрители увидят целый ряд работ, словно бы иллюстрирующих произведения русского классика. Подобно Федору Михайловичу, Мунк считал: «настоящее искусство создаётся лишь ценой утраты мира и гармонии».

4. Мунк ненавидел писать руки.

Художник не писал руки и страшно раздражался, если собеседник перебирал пальцами во время разговора. Вообще-то, у Мунка было много странностей. Например, он боялся темноты и поэтому никогда не выключал свет в доме, он панически боялся заболеть бронхитом и поэтому температура в комнатах не опускалась ниже 22 градусов (к слову, умер он именно от осложнений бронхита). Но раздражение по поводу рук носило объективный характер. Его не слишком адекватная подруга однажды решила покончить жизнь самоубийством и приложила пистолет к сердцу. Мунк, как настоящий мужчина, возложил свою руку на женскую грудь, оградив ее от дула пистолета. Однако дама все равно выстрелила. Она не погибла, а вот средний палец художника остался изуродованным. Так к странностям Мунка прибавилась еще одна: он никогда не снимал перчаток.

5. «Приветствую вас как величайшего художника Германии», - такую телеграмму получил Мунк от Геббельса на свой 70-летний юбилей.

Однако художник не купился на ласковые слова. Зная толк в психических заболеваниях, он называл Гитлера сумасшедшим и говорил, что диктатору не по силам одолеть Россию. «С Англией он, может быть, справится. Америку же никогда не победит. А я верю в русских. Они всегда были хорошими воинами».

Глаза в глаза

6. «Немного грязи и дыр пойдут на пользу моим картинам».

Критики называли работы Мунка «тусклыми», но иначе и быть не могло. Он вечно экспериментировал: разбавлял масляные краски мелом, пробовал в качестве связующих веществ казеин и костный клей. Один из любимых приемов состоял в «лечении» полотна светом: выставляешь полотно в палисаднике, и ждешь, когда солнце и дождь его отшлифуют.

«Мои картины нуждаются в солнце, грязи, дожде. Да, немного грязи и дыр пойдут им на пользу», - приговаривал Мунк.

С разнообразием приемов художника можно будет знакомиться на выставке. Как сказала норвежский куратор с непроизносимым именем, задача московской выставки как раз и состоит в том, чтобы показать, какой Мунк все-таки разный.

Вампир

7. Мунка очень любили женщины.

Импозантный норвежец слыл самым красивым мужчиной Осло, но женщины его обожали не за красоту, а за то, что он вызывал у них желание его опекать. Мунк казался слабым и беззащитным интровертом. Мог прийти на званый ужин со спичками, вставленными в манжеты (не для эпатажа, а потому, что потерял запонки). Мог встать с бокалом, чтобы произнести тост, но забыть, зачем встал и не произнести ни слова. Мунк знал, что нравится женщинам, но не всегда вел себя как галантный кавалер. Он мог написать страшный-престрашный портрет и сказать заказчице: «Ну да, это все потому, что вы страшная и злая. Но картина-то все равно хорошая». В процессе интимных сцен взыскательный художник внимательно следил за изменением цвета лица партнерши. «После совокупления мужчина чувствует себя усталым. Женщина хочет говорить. У мужчины лицо становится серым, глаза — усталыми и пустыми. Женщина становится золотисто-румяной», - писал он. Чего удивляться, что в любовных отношениях Мунк был несчастен и умер холостяком.

КСТАТИ

Незадолго до открытия выставки Мунка, в Третьяковке открылась небольшая выставка работ художника Бориса Голополосова (1900 -1983) «Головой о стену». Вряд ли кто-то когда-то слышал об этом художнике: он фактически прекратил заниматься искусством в 1937 году, и до восьмидесятых годов зарабатывал на жизнь тем, что малевал портреты Ленина в кабинеты советских начальников. Третьяковка, по сути, вернула Голополосова из небытия, открыла заново.

Голополосова по праву можно было считать русским Мунком и распиарить, как Мунка. То, что было создано мастером до 1937 года - впечатляет. Портреты сумасшедших, страшные пауки, загадочные тонконогие существа, напоминающие появившихся гораздо позднее горлумов или тюрликов Гелия Коржева (такое существо изображено на картине «Головой о стену», ставшей главной работой выставки).

- Надо же, мы и не думали, что в советском Союзе был экспрессионизм, - удивлялись посетители выставки.

- Мы тоже, - отвечал куратор выставки, научный сотрудник Третьяковки Сергей Фофанов.

Посещая выставку Мунка, не упустите возможность сравнить работы норвежца с работами его коллеги из Советского Союза.