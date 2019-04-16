2019-04-16T18:35:53+03:00
Экономика

От «Победы» до Tesla

Международный марафон «Ралли мира» пройдет в рамках ПМЭФ – 2019
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Международный марафон «Ралли Мира» - это ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума.Международный марафон «Ралли Мира» - это ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Раритетная «Победа» 1958 года выпуска, имеющая под капотом электрический двигатель, несколько команд на электромобилях Tesla, участники из Чехии, Эстонии, Монако, России, коллекционные Роллс-Ройсы, колонна автомашин сопровождения, тысячи километров и десятки городов – все это Международный марафон «Ралли мира – 2019». Сейчас формируется состав команд, оргкомитет активно работает с заявками. В ближайшее время будет оглашен список участников. Но уже сейчас можно говорить о том, что пилотами машин станут студенты Франции, Германии, России, Чехии, Эстонии, Монако и других стран.

Международный марафон «Ралли Мира» - это ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. Основной идеей марафона третий год подряд является миротворческая миссия в укреплении деловых и культурных отношений между Россией и Европой, а также вклад в международные усилия по обеспечению мира. В 2019 году марафон пройдет с 27 мая по 13 июня под лозунгом «Европа любит Россию. Евразия наш общий дом».

Организаторами «Ралли Мира - 2019» выступают благотворительный фонд «Будущее Родины», фонд принца Монако Альберта II, мероприятие проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

«Цель марафона – преодоление конфликтов и укрепление мира путем межкультурного диалога России и Западной Европы, что особенно актуально в свете последних дипломатических конфликтов», – говорит Президент фонда «Будущее Родины» Кюри Усманов.

Международный марафон «Ралли Мира -2019» традиционно состоит из двух этапов:

Первый этап Международного марафона:Electric Marathon. Официальный старт марафону на электромобилях даст принц Монако Альберт II27 мая в Монте-Карло. Первый финиш ожидается 4 июня Москве, в ИЦ «Сколково», в рамках выставки инновационных технологий. Здесь состоится первое награждение победителей марафона.

Далее колонна электромобилей продолжит движение и торжественно финиширует на площадке Росконгресса, 6 июня, в день открытия ПМЭФ – 2019. Маршрут автопробега впечатляет: 25 городов, 10 стран. Протяженность – более 4,5 тысяч километров. Пробег проводится на кубок имени Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналиста.

По ходу движения колонны планируется много мероприятий и встреч: соревнование по слалому в Минске, встреча с единомышленниками на заводе супермашин в Венгрии, организация инвестиционной площадки по IT и экологии в Сан-Марино и другие. Глобальная цель электромарафона – улучшение экологической ситуации в мире, популяризация электромобилей как экологического транспорта, который не использует нефтяное топливо, прост в техобслуживании. Кроме того, массовое использование электромобилей способно решить проблемы «энергетического пика» и сделать мир гораздо чище.

Второй этап Международного марафона - Rolls Royce Rally, под лозунгом «Из Санкт-Петербурга с любовью» стартует 8 июня с Исаакиевской площади Санкт-Петербурга и завершится в Монте-Карло 13 июня.

Финалом Международного марафона станет гала-концерт Санкт-Петербургского симфонического оркестра имени И. А. Мусина, который состоится в Океанографическом музее Монте-Карло 14 июня. Оркестр исполнит мировые шедевры классической музыки на электронных инструментах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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