2019-04-16T18:36:36+03:00
Экономика

Забег ROSCONGRESS SPIEF RACE даст старт ПМЭФ-2019

Маршрут дистанцией 5 км начнется на Исаакиевской площади и пройдет по историческому центру Санкт-Петербурга
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Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
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6 июня программу Петербургского международного экономического форума откроет забег ROSCONGRESS SPIEF RACE. Организаторами забега выступят Фонд Росконгресс и крупнейшая в России сеть фитнес-клубов World Class.

Маршрут дистанцией 5 км начнется на Исаакиевской площади и пройдет по историческому центру Санкт-Петербурга. На старт приглашаются участники Форума, аккредитованные журналисты и члены клуба World Class.

Соревнования в мужской и женской категориях пройдут в трех номинациях: участники ПМЭФ-2019, аккредитованные журналисты ПМЭФ-2019, члены сети фитнес-клубов World Class.

Для участников забега будет организован стартовый городок, где в 05:50 начнется регистрация и далее – в 07:00 – будет дан старт. По окончании состязаний пройдет церемония награждения победителей, которые получат специальные призы от организаторов мероприятия.

Регистрация на забег доступна в Личном кабинете на сайте ПМЭФ-2019, а также по ссылке.

Утренний забег станет уникальной возможностью увидеть знаковые объекты Санкт-Петербурга в эксклюзивной обстановке, он также станет неформальной площадкой для расширения деловых коммуникаций и придаст импульс для работы на Форуме.

Впервые забег SPIEF RACE проводился в 2016 году. В нем приняли участие около 300 человек, в том числе пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, президент ПАО Сбербанк Герман Греф, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущая Тина Канделаки.

Победителем среди участников Форума стал генеральный директор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов, показавший впечатляющий для данной дистанции результат – 17:42.

Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня. Оператором форума является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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