2019-04-16T20:23:50+03:00
Экономика

Российско-Китайский энергетический бизнес-форум пройдет на полях ПМЭФ-2019

Цель мероприятия - развитие диалога между странами в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов
Поделиться:
Российско-Китайский энергетический бизнес-форум пройдет на полях ПМЭФ-2019Российско-Китайский энергетический бизнес-форум пройдет на полях ПМЭФ-2019
Изменить размер текста:

Второй Российско-Китайский энергетический бизнес-форум будет проведен 6–7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Координаторами форума являются Комиссия при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, а также Госэнергоуправление КНР.

Целью работы форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций.

Деловая программа включает в себя панельные дискуссии по ключевым вопросам российско-китайского энергетического сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в атомной энергетике и электроэнергетике, а также в банковской сфере.

Непосредственными организаторами Форума поочередно являются ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). В нынешнем году Форум организует Роснефть при поддержке Фонда Росконгресс.

Первый форум был проведен в столице КНР Пекине в ноябре 2018 года. В мероприятии приняли участие представители около 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из России и КНР. В рамках форума было проведено свыше 50 двусторонних встреч, подписано порядка 20 соглашений между крупнейшими компаниями двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Савченко будет баллотироваться в украинский парламент
В Москве автомобильные пробки достигли восьми баллов
Украинская группа "1+1" подала иск против Порошенко
Штаб Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтвердили договоренность об аренде стадиона
Эксперты составили список самых востребованных профессий
Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»
Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год
США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле
Киев обратился в Международный трибунал для освобождения украинских моряков
Зеленский и Порошенко договорились об аренде «Олимпийского» для дебатов 19 апреля
Компания, которая реставрировала Нотр-Дам, заявила, что соблюдала все меры безопасности
В Москве не планируют введение платных перекрестков
Google удаляет 80% запрещенного контента в РФ
На восстановление Нотр-Дама после пожара собрали более 300 миллионов евро
В Госдуме прокомментировали идею ввести платные перекрестки
Сервис MAPS.ME построил маршрут по местам съемок «Игры престолов»
МИД РФ: Москва признает новую власть в Судане
«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ о законе об устойчивом рунете
Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосе
Большинство россиян считают Ассанжа борцом за правду и свободу слова
После пожара во Франции возросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"
Произошло извержение самого крупного вулкана в Японии
Россия готова предоставить специалистов для восстановления Нотр-Дама
Один из крупнейших небоскрёбов Мадрида эвакуируют из-за предупреждения о бомбе
В Алеппо доставили новейшую медицинскую технику
Более 70% украинских избирателей отдают предпочтение Зеленскому
В Москве свекровь украла у невестки часы за 700 тыс рублей
Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни
Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО