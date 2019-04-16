Российско-Китайский энергетический бизнес-форум пройдет на полях ПМЭФ-2019

Второй Российско-Китайский энергетический бизнес-форум будет проведен 6–7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Координаторами форума являются Комиссия при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, а также Госэнергоуправление КНР.

Целью работы форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций.

Деловая программа включает в себя панельные дискуссии по ключевым вопросам российско-китайского энергетического сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в атомной энергетике и электроэнергетике, а также в банковской сфере.

Непосредственными организаторами Форума поочередно являются ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). В нынешнем году Форум организует Роснефть при поддержке Фонда Росконгресс.

Первый форум был проведен в столице КНР Пекине в ноябре 2018 года. В мероприятии приняли участие представители около 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из России и КНР. В рамках форума было проведено свыше 50 двусторонних встреч, подписано порядка 20 соглашений между крупнейшими компаниями двух стран.