Чем не угодили "Ван Гоги"

16 апреля исполнилось 55 лет Сергею Ливневу, разносторонне талантливому и удивительно результативному во всех своих начинаниях человеку. Впервые мы узнали и полюбили его благодаря фильму "Асса", сценарий к которому он и написал. В девяностых Ливнев променял сценаристику на режиссуру и снял фильмы "Кикс" и "Серп и молот" (главная героиня последнего фильма - крестьянка, изменившая пол). Потом на долгие годы занялся продюсированием, где его снова ждала удача в виде "Страны глухих". А в этом году Сергей Давидович опять обратился к режиссуре, представив фильм «Ван Гоги». Причем, он не просто вернулся сам, но и привел с собой польского актера Даниэля Ольбрыхского, так любимого в нашей стране, друга Высоцкого, переигравшего в огромном количестве наших фильмов, но порвавшего с Россией пять лет назад, казалось, навсегда.

Нельзя не сказать спасибо Ливневу за Ольбрыхского, но, хваля и умиляясь нельзя и не отметить, что возвращение в режиссуру выглядит не слишком неубедительным.

Несмотря на то, что фильм хвалят и смотрят (не в малой степени потому, что главную роль в нем играет главное либеральное лицо нашего кино Алексей Серебряков), "Ван Гоги" не впечатляют.

Отбрасывая разные политические моменты, не имеющие, кстати, к этому кино никакого отношения, приходится констатировать: "Ван Гоги" - всего лишь ухудшенный ремейк знаменитой "Осенней сонаты" Бергмана, снятой сорок лет тому назад.

В "Осенней сонате" великий режиссер исследовал проблему непонимания родных. Это практически история Гурченко и ее дочери Маши. Талантливая мать-пианистка приезжает погостить к неталантливой и некрасивой дочери. За время, которое мать гостит, дочь выливает на нее тонну претензий, упреки в нелюбви и припоминание всех обид, начиная с морковкиных заговей. Таланту холодной и не любящей своих детей матери противопоставляется жертвенность дочери, приютившей у себя больную сестру, которую мать свое время сдала на вечное поселение в приют.

Примерно то же в "Ван Гогах", однако вместо разговора матери и дочери нам представлен разговор отца и сына. Отец, известный и очень циничный дирижер, заболевает. Сын, неталантливый художник с суицидальными мыслями, принимает решение ухаживать за отцом. Объединение двух родственников выливается в потоки взаимных упреков с неожиданно приляпанным финалом. Суицидальные мысли сына сменяются на волонтерские. Серебряков идет работать в дом престарелых.

В отличие от женской, бергмановской версии фильма, "мужской" вариант кажется нарочитым, неестественным, надуманным. Подкачала игра актеров. Если у Бергмана соперничество Лив Ульман и Ингрид Бергман идет на равных, это завораживающий поединок двух великих актрис, то в фильме Ливнева Серебряков сразу и безоговорочно капитулирует перед отцом в исполнении Даниэля Ольбрыхского.

В Бергмановском фильме некрасивая, неталантливая дочь талантливой матери все-таки выходит победительницей. Она лучше матери хотя бы потому, что умеет любить. В фильме Ливнева попытка сказать то же самое, оказывается неубедительной. Сын талантливого дирижера даже несмотря на уход в волонтерство и в служение людям, так и остаётся ухудшенной копией отца.

Впрочем, не исключаем, что на этот неутешительный вывод рассчитывал режиссер, обозначая таким хитрым образом еще одну примету нашего времени.