На помолвку Пугачевой явился отвергнутый любовник
Публикуем отрывок из книги Алексея Белякова «Жизнь и удивительные приключения великой певицы». Интересные факты об Алле Пугачевой, которых вы не знали.
«Выходи за меня!»
С Валерием Романовым Аллу познакомил Женя, ее младший брат, они были в одном комсомольском оперативном отряде. Это была любовь с первого взгляда.
Все, кто наблюдал тогда за их отношениями, говорят, что роман был бурный и страстный. Валера красиво ухаживал за Аллой. Он учился в Институте иностранных языков, был из хорошей семьи и делал возлюбленной достаточно дорогие для студента подношения.
«Валера и Алка общались только друг с другом, - рассказывал Евгений Пугачев. - Я даже ревновал, что сестра «увела» моего товарища».
Валера от любви чуть не завалил несколько экзаменов.
...В мае 1967 года началось обострение отношений между Израилем и соседними арабскими странами. Оно сказалось и на Алле с Валерой. Парень как раз оканчивал институт, и ходили слухи о том, что всех выпускников в качестве переводчиков отправят в арабские страны - обеспечивать контакт между тамошними и нашими военными. Ни для кого не было особым секретом, что Советский Союз помогает оружием и инструкторами «братьям-арабам».
Курсу Романова даже устроили раньше экзамены. И почти одновременно с дипломом он получил звание офицера и распределение в Египет.
Валера тут же приехал к Алле. Сказал, что она может поехать с ним, но для этого им надо расписаться. В таких случаях это делали за три дня.
Алла была почти готова согласиться. Но здраво рассудила, что ей надо окончить училище, да и вообще рановато пока замуж: едва 18 исполнилось.
Они поклялись в вечной любви и обещали писать друг другу, несмотря на все козни Моше Даяна.
Вскоре началась война, которая продлилась всего шесть дней. Однако Романов оставался в Египте и после израильской победы. При всякой оказии он присылал Алле сувениры. Но на письма она отвечала все реже и реже. Объясняла это своей занятостью и постоянными гастролями.
Сцена из мелодрамы
Когда Романов вернулся, сразу бросился к Алле. И тут произошла сцена - просто как в мелодраме.
Но до этого надо чуть вернуться назад. Дело в том, что Алла устроилась работать концертмейстером в эстрадно-цирковое училище. И в первый же рабочий день увидела блондина в джинсовом костюме.
- Вы будете у нас работать? - спросил он с легким прибалтийским акцентом.
- Да, в каком-то смысле. Поеду с концертной бригадой.
- О! Это значит - вместе с нами.
И назвал свое имя - Миколас Эмундас. Двойное, в Литве такое практиковалось. А фамилия - Орбакас. Он учился в эстрадно-цирковом.
Незадолго до этого знакомая цыганка нагадала Алле скорую встречу с будущим мужем в казенном доме. То есть выходило, что этот литовец и должен стать ее мужем, подумала тогда Алла.
...На первом же свидании они договорились, что Алла будет называть его Мишей. А вскоре с концертной бригадой они поехали в Тамбов.
Это были тяжелые гастроли. «Как-то мы ехали из одного села в другое, - вспоминал Миколас. - Автобус нам дали полуразвалившийся, к тому же уже третий день не прекращался ливень. Мы застряли в грязи посреди поля...»
В конце июля творческая командировка завершилась. Пора было начинать семейную жизнь. Отношения с Миколасом-Мишей крепко сцементировала тамбовская грязь.
Алла узнала семейное предание, что Орбакасы происходят из немецко-польского дворянского рода фон Орбахов. И шутила, что после свадьбы примет титул баронессы. Фото: Личный архив Миколаса Орбакаса
Сам Миколас, по его словам, к браку тогда не стремился: «Еще не нагулялся». Но Алла проявила настойчивость.
Через несколько дней за столом в комнате родителей напротив Бориса Михайловича и Зинаиды Архиповны сидели Алла и Миколас. С подобающей церемонностью Миколас попросил руки Аллы. Родители не возражали.
И в тот самый момент, когда уже пора было переходить к обсуждению свадебных деталей, в прихожей зажужжал звонок. Вскоре в комнату вошел загорелый Валера Романов. Он держал в руках торт, букет и бутылку шампанского. Валера приехал из Египта и явился к Алле с самыми серьезными намерениями. Судя по всему, в этот вечер он тоже собирался просить у родителей Аллиной руки.
Когда Валерий вошел, я подумал: «Вот! Не хотел ведь я этой нашей свадьбы! - вспоминал Миколас. - Я быстро собрался и сказал Алле, чтобы они с Романовым обсудили все без меня. И уехал ночевать к друзьям».
С друзьями Миколас изрядно выпил и улегся спать, будучи уверенным, что Аллы в его жизни больше нет.
Ранним похмельным утром его разбудил звонок в дверь. На пороге стояла Алла:
- Ты что это? Пошли заявление подавать!
- А Романов?
- Все. Нет Романова.
По фамилии Орбакене
Свадьбу готовили широкую, на сто человек. В загсе монументальная женщина с пучком на голове объявила брак зарегистрированным: «И вам, Алла, присваивается фамилия Орбакене!» У Аллы ни на минуту не возникало сомнений, стоит ли ей брать мудреную фамилию Миши: раз замуж, то по всем законам. Она лишь попросила, чтобы он растолковал родителям, почему ее фамилия будет отличаться от его. Миколас объяснил, что Орбакене означает замужнюю женщину при муже Орбакасе.
- А у ребенка какая будет фамилия? - забеспокоилась Зинаида Архиповна.
- Орбакас, - сказал будущий зять. - Это если мальчик.
- А если девочка? - поинтересовался Борис Михайлович.
- Ну тогда Орбакайте, - развел руками Миколас.
...В ноябре 1973-го они развелись. Миколас объяснял это тем, что они редко виделись из-за постоянных гастролей, отвыкали друг от друга. И он даже не помнит, кто именно предложил разойтись. Рискнем предположить, что все-таки Алла. Она рвалась дальше, дальше, дальше. Но, оказываясь дома, видела все того же спокойного Миколаса, который довольствовался несколькими номерами в провинциальных сборных концертах.
...Забавно, что спустя два с лишним года после развода Орбакаса и Орбакене журнал «Советская женщина» писал: «Муж Аллы - артист цирка, работает в оригинальном жанре...» Советская артистка не имела права быть разведенкой.
Зато фамилия артистки снова стала - Пугачева.
ИСТОЧНИК KP.RU