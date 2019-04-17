На помолвку Пугачевой явился отвергнутый любовник

Публикуем отрывок из книги Алексея Белякова «Жизнь и удивительные приключения великой певицы». Интересные факты об Алле Пугачевой, которых вы не знали.

«Выходи за меня!»

С Валерием Романовым Аллу познакомил Женя, ее младший брат, они были в одном комсомольском оперативном отряде. Это была любовь с первого взгляда.

Все, кто наблюдал тогда за их отношениями, говорят, что роман был бурный и страстный. Валера красиво ухаживал за Аллой. Он учился в Институте иностранных языков, был из хорошей семьи и делал возлюбленной достаточно дорогие для студента подношения.

«Валера и Алка общались только друг с другом, - рассказывал Евгений Пугачев. - Я даже ревновал, что сестра «увела» моего товарища».

Валера от любви чуть не завалил несколько экзаменов.

...В мае 1967 года началось обострение отношений между Израилем и соседними арабскими странами. Оно сказалось и на Алле с Валерой. Парень как раз оканчивал институт, и ходили слухи о том, что всех выпускников в качестве переводчиков отправят в арабские страны - обеспечивать контакт между тамошними и нашими военными. Ни для кого не было особым секретом, что Советский Союз помогает оружием и инструкторами «братьям-арабам».

Курсу Романова даже устроили раньше экзамены. И почти одновременно с дипломом он получил звание офицера и распределение в Египет.

Валера тут же приехал к Алле. Сказал, что она может поехать с ним, но для этого им надо расписаться. В таких случаях это делали за три дня.

Алла была почти готова согласиться. Но здраво рассудила, что ей надо окончить училище, да и вообще рановато пока замуж: едва 18 исполнилось.

Они поклялись в вечной любви и обещали писать друг другу, несмотря на все козни Моше Даяна.

Вскоре началась война, которая продлилась всего шесть дней. Однако Романов оставался в Египте и после израильской победы. При всякой оказии он присылал Алле сувениры. Но на письма она отвечала все реже и реже. Объясняла это своей занятостью и постоянными гастролями.

Сцена из мелодрамы

Когда Романов вернулся, сразу бросился к Алле. И тут произошла сцена - просто как в мелодраме.

Но до этого надо чуть вернуться назад. Дело в том, что Алла устроилась работать концертмейстером в эстрадно-цирковое училище. И в первый же рабочий день увидела блондина в джинсовом костюме.

- Вы будете у нас работать? - спросил он с легким прибалтийским акцентом.

- Да, в каком-то смысле. Поеду с концертной бригадой.

- О! Это значит - вместе с нами.

И назвал свое имя - Миколас Эмундас. Двойное, в Литве такое практиковалось. А фамилия - Орбакас. Он учился в эстрадно-цирковом.

Незадолго до этого знакомая цыганка нагадала Алле скорую встречу с будущим мужем в казенном доме. То есть выходило, что этот литовец и должен стать ее мужем, подумала тогда Алла.

...На первом же свидании они договорились, что Алла будет называть его Мишей. А вскоре с концертной бригадой они поехали в Тамбов.

Это были тяжелые гастроли. «Как-то мы ехали из одного села в другое, - вспоминал Миколас. - Автобус нам дали полуразвалившийся, к тому же уже третий день не прекращался ливень. Мы застряли в грязи посреди поля...»

В конце июля творческая командировка завершилась. Пора было начинать семейную жизнь. Отношения с Миколасом-Мишей крепко сцементировала тамбовская грязь.

Алла узнала семейное предание, что Орбакасы происходят из немецко-польского дворянского рода фон Орбахов. И шутила, что после свадьбы примет титул баронессы. Фото: Личный архив Миколаса Орбакаса

Сам Миколас, по его словам, к браку тогда не стремился: «Еще не нагулялся». Но Алла проявила настойчивость.

Через несколько дней за столом в комнате родителей напротив Бориса Михайловича и Зинаиды Архиповны сидели Алла и Миколас. С подобающей церемонностью Миколас попросил руки Аллы. Родители не возражали.

И в тот самый момент, когда уже пора было переходить к обсуждению свадебных деталей, в прихожей зажужжал звонок. Вскоре в комнату вошел загорелый Валера Романов. Он держал в руках торт, букет и бутылку шампанского. Валера приехал из Египта и явился к Алле с самыми серьезными намерениями. Судя по всему, в этот вечер он тоже собирался просить у родителей Аллиной руки.

Когда Валерий вошел, я подумал: «Вот! Не хотел ведь я этой нашей свадьбы! - вспоминал Миколас. - Я быстро собрался и сказал Алле, чтобы они с Романовым обсудили все без меня. И уехал ночевать к друзьям».

С друзьями Миколас изрядно выпил и улегся спать, будучи уверенным, что Аллы в его жизни больше нет.

Ранним похмельным утром его разбудил звонок в дверь. На пороге стояла Алла:

- Ты что это? Пошли заявление подавать!

- А Романов?

- Все. Нет Романова.

По фамилии Орбакене

Свадьбу готовили широкую, на сто человек. В загсе монументальная женщина с пучком на голове объявила брак зарегистрированным: «И вам, Алла, присваивается фамилия Орбакене!» У Аллы ни на минуту не возникало сомнений, стоит ли ей брать мудреную фамилию Миши: раз замуж, то по всем законам. Она лишь попросила, чтобы он растолковал родителям, почему ее фамилия будет отличаться от его. Миколас объяснил, что Орбакене означает замужнюю женщину при муже Орбакасе.

- А у ребенка какая будет фамилия? - забеспокоилась Зинаида Архиповна.

- Орбакас, - сказал будущий зять. - Это если мальчик.

- А если девочка? - поинтересовался Борис Михайлович.

- Ну тогда Орбакайте, - развел руками Миколас.

...В ноябре 1973-го они развелись. Миколас объяснял это тем, что они редко виделись из-за постоянных гастролей, отвыкали друг от друга. И он даже не помнит, кто именно предложил разойтись. Рискнем предположить, что все-таки Алла. Она рвалась дальше, дальше, дальше. Но, оказываясь дома, видела все того же спокойного Миколаса, который довольствовался несколькими номерами в провинциальных сборных концертах.

...Забавно, что спустя два с лишним года после развода Орбакаса и Орбакене журнал «Советская женщина» писал: «Муж Аллы - артист цирка, работает в оригинальном жанре...» Советская артистка не имела права быть разведенкой.

Зато фамилия артистки снова стала - Пугачева.