Ручьи из носа и глаз: как отличить весеннюю аллергию от простуды

Вдруг начали чихать и кашлять, из носа течет, а глаза слезятся? Не торопитесь пить таблетки от ОРВИ. Может быть, у вас началась весенняя аллергия. Она может впервые прийти уже и ко взрослым людям, даже если вы никогда не страдали ей в детстве.

Симптомы аллергии и обычной простуды (а правильней - ОРВИ или ОРЗ) часто похожи. Но есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание.

Аллергия или простуда: в чем разница

Если с простудой все более или менее знакомы, то с аллергией, которая проявляется впервые, многие часто не представляют, что делать. Если вы осознали, что это не простуда, то посчитав перечисленные нами признаки, и определив, что у вас точно аллергия, нужно срочно обратиться к врачу. Главное — не занимайтесь самолечением, чтобы не навредить себе. Современные исследования, покажут есть ли у вас склонность к аллергии, а потом и определить, какие именно аллергены вызывают у организма негативную реакцию.

- В числе современных диагностических методов для идентификации аллергенов могут быть кожные, аппликационные пробы, иммуноблоттинг и т. д., - поясняет Владимир Мухин, научный сотрудник отдела неонатологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, врач клинической лабораторной диагностики лаборатории LabQuest, член ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины». - В ходе исследований будет выявлено вещество, на которое остро реагирует организм, что позволит предупреждать возможные нежелательные ситуации.

НА ЗАМЕТКУ

Какие анализы нужны

Для первоначального скрининга специалисты советуют сделать несколько анализов:

- Общий анализ крови – дает представление о показателях эозинофилов. Повышенное содержание этих клеток (одного из подвидов лейкоцитов), указывает на то, что возможно мы имеем дело с аллергией.

- Тест на иммуноглобулин Е (IgE), позволяющий выявить факт аллергии. При аллергической реакции именно это вещество будет реагировать первым – защищать организм от чужеродных белков.

- Скрининговые панели на смеси предполагаемых аллергенов – позволяют сузить круг поиска возможной причины аллергии (смеси пыльцы деревьев и трав, аллергены домашней пыли (плесень, микроскопические клещи), постельного пера, домашних животных и тд).

К сожалению, эти параметры не дают 100-процентной гарантии, что обнаружена именно аллергия. Поэтому обязательно нужно проконсультироваться с аллергологом-иммунологом, который поможет вам правильно выстроить скрининговую программу и определить истинную причину аллергии.

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