«Я не заразный, это простуда!» Опасный миф, с которого начинаются эпидемии

Мы привыкли много говорить о гриппе, опасаться его, делать прививки. При этом забывая, что есть больше 300 разновидностей других вирусов, провоцирующих инфекционные заболевания, те самые ОРВИ, которые пишут в диагнозе. Тонзиллиты, фарингиты, ларнигиты и прочие -иты, которые портят нам жизнь, здоровье и нервы. И каждый из этих вирусов точно так же заразен, как грипп, и переносится по воздуху капельным путем. Почему же многие из нас убеждены, что «банальная простуда» не заразна? Вместе с экспертом программы «Культура здоровья», врачом-терапевтом, к.м.н., Татьяной Крухмалевой разбираем самые популярные опасные мифы.

1. «Я не чихаю, значит, никого не заражу»

Любая респираторная инфекция в первые 2-3 дня очень заразна. При этом ни насморка, ни кашля, ни чихания, ни даже температуры может не быть. В среднем заразность при любой инфекции сохраняется 7 дней.

Поэтому при любом недомогании — головной боли, першении в горле — переходите на домашний режим работы. Если начальство не позволяет остаться дома, обращайтесь к врачу. Постарайтесь в эти дни уменьшить физические нагрузки, чаще проветривать квартиру, делать влажную уборку. Если нет высокой температуры, постельный режим объявлять не обязательно.

2. «Это обычный кашель»

Чаще всего, кашель как раз симптом вирусной или бактериальной инфекции, а стало быть, вы заразны. Кашель – ответная реакция организма на попадание инфекции сначала в верхние, а затем и нижние дыхательные пути.

При кашле всегда прикрывайте рот носовым платком, лучше одноразовым, который можно выбросить после пары использований (на обычном хлопчатобумажном платке вирусы могут сохраняться несколько часов). Старайтесь не подходить к собеседнику ближе, чем на один метр.

Обязательно пользуйтесь увлажнителем: хорошо увлажненные слизистые помогают в борьбе с инфекцией. Проветривайте квартиру и по утрам делайте 20-минутную зарядку с гантелями, чтобы усилить вентиляцию легких, улучшить кровоток, наполнить легкие кислородом.

3. «Раз температуры нет, то остальное — мелочи»

Да, большинство ОРВИ проходят без температуры, максимум может подняться до 37,5. При этом ни боли в мышцах, ни головной боли нет и в помине. Поэтому мы считаем насморк и першение в горле мелочами жизни, которые легко можно перенести на ногах и без лекарств. На самом деле даже врачи признают, что легкие проявления болезни, действительно, можно купировать обычными безрецептурными, симптоматическими препаратами. Особенно, если симптомы вам уже знакомы.

Но совсем обойтись без лекарств и домашнего режима работы все же нельзя. Ведь только дома можно (и нужно!) полоскать горло каждые 1,5-2 часа, промывать нос или закапывать морскую воду каждый час. А еще сварить морс, заварить травяной чай и пить его вприкуску с медом.

Согласитесь, иногда болезнь — это просто время остановиться. Поэтому не насилуйте свой организм и не заражайте коллег. Оставайтесь дома и пролечите инфекцию, ведь если запустить ее, то через две-три недели может накрыть осложнение — от отита до менингита. А вот это уже куда серьезнее.

КСТАТИ

5 полезных привычек, которые помогут не заболеть

1. Моем руки, дезинфицируем рабочее место и телефон.

Именно через руки, когда мы беремся за поручни, ручки, здороваемся, передается 80% инфекционных заболеваний. Ведь на нашей коже одновременно могут находиться до 3 000 различных бактерий. Поэтому тщательно моем руки после каждого посещения общественных мест — совет, который уже навяз в зубах, но лучше надоедим вам мы, а не болезни.

Заведите привычку каждый понедельник протирать клавиатуру, мышку, рабочий стол дезинфицирующими антисептическими салфетками. Вы удивитесь, но часто на мышке может быть больше бактерий, чем на ручке общественного туалета!

А на крошечном телефоне в десятки раз больше, чем на ручках тележек в супермаркетах. Вы же хватаете свой телефон на улице по меньшей мере несколько раз. Поэтому телефон и планшет лучше обрабатывать каждый день.

2. Для ног — контрастный душ и удобная обувь.

В простудный сезон очень важно хорошее кровообращение. Раз в час обязательно вставайте со стула, пройдитесь хотя бы пять минут. По возможности сделайте пару приседаний. Переодевайте удобную обувь, лучше всего, чтобы на работе были две пары, чтобы переодевать в течение дня.

А по вечерам обязательно делайте контрастный душ на голени и ступни: чередуем горячую и холодную воду по 20-30 секунд, заканчивая холодной водой. Для расслабления и легкого массажа покатайте ступнями деревянный валик по полу.

3. Учимся правильно дышать.

Если вы дышите при ходьбе ртом, то вирусы, минуя «входные ворота», то есть слизистые носа, напрямую проникают в легкие. Важно следить за тем, чтобы рот был закрыт. Старайтесь дышать не грудной клеткой, а животом. Время от времени дышите циклами: глубокий вдох в 2-3 секунды и выдох на 3-4 секунды, затем – пауза 2-3 секунды. Такое дыхание улучшает кровообращение.

Облегчать носовое дыхание могут эфирные антисептические масла (бергамота, розмарина, апельсина, чайного дерева), если нанести их на платок и вдыхать в транспорте или на работе, а также перед сном.

4. Пейте теплый имбирный и липовый чай.

В холода пить хочется меньше, чем жарким летом, но тем не менее нельзя ограничивать количество жидкости — организму по-прежнему требуется не меньше 2 литров в день. Лучше, если это будет теплый бульон, травяной настой, зеленый чай с медом и лимоном, какао с корицей, морсы. А в кофе можно добавить согревающий имбирь.

5. Дома промываем нос.

После любой прогулки обязательно нужно смыть со слизистых любые «залетные» вирусы и бактерии. Поэтому, придя домой, не просто вымойте руки (см. пункт 1), но и умойте лицо, чтобы освободить ресницы от вредных частичек. Лучше всего будет промыть нос физиологическим или соляным раствором. Но если вам не нравится эта процедура, просто закапайте соленую воду в нос (1 чайная ложка на литр теплой кипяченой воды). Это поможет освободить слизистую носа от лишних частиц и бактерий.