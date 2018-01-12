Простуда или грипп? 5 важных отличительных признаков

12 Янв. 2018 2018-01-13T00:31:39+03:00

Каждый год от гриппа умирает около 2 миллионов человек

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Конец января-февраль традиционное время эпидемий гриппа и простудных заболеваний. Уровень заболеваемости повышается сразу после новогодних каникул, когда дети возвращаются в школы.

Эти два заболевания хотя и схожи, как по симптоматике, так и по течению, и причина возникновения у них одна (в организм проникает вирус, внедряется в клетки человека и начинает распространять свои вредные "флюиды"), несмотря на все это лечение от гриппа и простуды может сильно отличаться. Поэтому важно вовремя распознать виновника.

Иначе будут назначены неправильные препараты, а болезнь только усугубится.

Еще одна опасность при простуде и гриппе - прием антибиотиков. Это не только бесполезно, но даже опасно. И грипп, и простуда вызываются вирусами, тогда как антибиотики влияют не на вирусы, а на бактерии, поэтому такие лекарственные средства при гриппе как мертвому припарки.

Поэтому если лечиться, то только правильно. А дня точных назначений перво-наперво нужно установить природу заболевания - простуда это или все-таки грипп?

ОТЛИЧИЕ ПЕРВОЕ: НАЧАЛО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Грипп всегда начинается стремительно и сразу как обухом по голове. Простуда развивается постепенно, по нарастающей, а болезненные симптомы появляются через день-два.

Человеку, который подхватил грипп, бывает даже несложно назвать час, с чего все началось (поэтому и название болезни происходит от французского слова "схватить").

Заболевший простудой может отметить, что развитие болезни протекает амплитудно: то хуже, то лучше, и так скачками на протяжении нескольких дней.

ОТЛИЧИЕ ВТОРОЕ: ТЕМПЕРАТУРА

Высокая температура и грипп, считай, синонимы, особенно в самом начале заболевания. При этом температура может подниматься до 39-40 градусов.

А вот при простуде температура не высокая, часто градуснике показывает стандартные «36,6»,

Основные симптомы простуды - насморк, першение в горле.

ОТЛИЧИЕ ТРЕТЬЕ: СЛАБОСТЬ

Люди с простудой долгое время могут даже не замечать проявлений болезни и даже не подозревать, что иммунитет уже дал сбой. А то, что из носа течет и кашель, так это пустяки, пройдет, думают они. И так на ногах могут незаметно для себя перенести весь цикл заболевания.

С гриппом такой фокус не пройдет. Пациент сразу понимает, что заболел, зачастую у него не может быть сил даже встать с постели. Ломота во всем теле, сильная головная боль, температура – эти симптомы ни с чем другим не спутаешь.

Вакцинация остается самым эффективным способом защититься от гриппаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОТЛИЧИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: КАШЕЛЬ И НАСМОРК

При гриппе они могут быть. А могут и не быть. И если и проявляются, то не сразу, обычно в первые 5 дней насморк и кашель себя никак не проявляют.

При простуде изнуряющий кашель, боли в горле и насморк – главные на повестке.

ОТЛИЧИЕ ПЯТОЕ: КРАСНЫЕ ГЛАЗА И ДРУГИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Зато картину гриппа дополняют красные глаза, сильная слабость, лихорадочное состояние, лопающиеся в носу сосуды. А при тяжелых формах возможны даже судороги, рвота, учащенное сердцебиение, нехватка воздуха. У людей с проблемными сосудами возможно даже повышение артериального давления.

При простуде глаза не краснеют и не слезятся, а если такое и случается, то это говорит скорее о бактериальной инфекции.

От гриппа ежегодно умирают полмиллиона человекФото: РИА "Новости"

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НА ЗАМЕТКУ

Многие из нас ошибочко считают грипп "проходной болезнью". Мол, каждый болеет, и не раз. Отлежишься дома, и через две недели снова в строю, что такого-то?Однако такое мнение очень ошибочно, и даже опасно. Потому что (и это мало кто понимает) еще ни одно заболевание в мире не унесло столько жизней, сколько грипп.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от гриппа умирает около 2 000 000 человек.Это примерно как два крупных города-миллионника в России. Или две европейские столицы (подробнее)