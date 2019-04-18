Путин — Трамп. Новое громкое политическое расследование

Поэтому его новая книга – это не только глубокий анализ фигуры Дональда Трампа и современной политики в целом, но еще и мощное политическое заявление неравнодушного человека. Редакция Комсомольской правды пообщалась с Игорем Станиславовичем Прокопенко, чтобы выяснить историю создания книги и узнать, что происходит за кулисами международных встреч и переговоров.

- Игорь Станиславович, что подтолкнуло вас на написание книги именно о предполагаемой связи Дональда Трампа и Владимира Путина?

Вообще-то, я не собирался писать книгу . Вначале речь шла о документальном проекте. В 2016 году, как только Трамп неожиданно для всех стал президентом и всем стало понятно, что «мир не будет прежним», в Москву неожиданно приехал мой давний друг Гуннар Дедио, президент крупнейшей немецкой кинокомпании LooksFilm, и спросил, нравится ли мне идея сделать совместный проект о Трампе и Путине? Я ответил: идея мне нравится, но причем тут я? Взгляды на мировую политику, которые я излагаю в программе «Военная тайна», вряд ли будут приемлемы для западных заказчиков. Дорогой друг,— сказал я тогда Гуннару, — в Москве, есть как минимум десяток известных документалистов, которые наперегонки будут готовы рассказать вам о вмешательстве русских в американские выборы, о хакерах из ГРУ, о девушках с пониженной социальной ответственностью, которые в московском номере Трампа пи сали на кровать Обамы, и о том, как Путин вербовал Трампа… не трать на меня время...

Мой немецкий друг призадумался и улетел. А через несколько дней позвонил и торжествующе сказал буквально следующее: «Ржавые колеса европейской демократии прокрутились в нужном направлении… У нас решили, что если мы хотим, чтобы в проекте был «русский взгляд» – работать лучше с тобой.» Так мы начали копать из двух направлений. Немецкая сторона приступила к сбору материала по европейскому взгляду. Я – по русскому. Эти – русские – материалы и легли в основу моей книги «Путин Трамп».

- Недавно спец.прокурор Роберт Мюллер опубликовал итоги своего двухлетнего расследования и сделал вывод: никакого сговора Трампа и Кремля не было, хоть Россия и пыталась вмешаться в выборы президента 2016 года. Как вы относитесь к этим выводам?

Я отношусь к этим выводам как ко временной победе Трампа в американской внутрибюрократической борьбе, которая ничего не решает. Ибо как политическая фигура Трамп – по-прежнему – чужд трансатлантическому олигархату, и жизнь его на посту Президента США будет трудной, но недолгой.

- Изменили ли бы вы сейчас, после обнародования результатов исследования Мюллера, что-то в своей книге?

Нет! Поскольку с самого начала была очевидна абсурдность формальных обвинений в «вербовке» Трампа… Хотя проблема интереснее, чем кажется… Ни для кого ведь не секрет, что любая держава ежесекундно и напряженно прикладывает титанические усилия, чтобы заставить лидера государства-соперника играть по ее правилам… Плясать под ее дудку. Это азбука международной политики… Для этого – во всю мощь пропаганды – лидеров шантажируют, покупают, запугивают… Дискредитируют, как это произошло с Каддафи, Саддамом Хусейном… или, наоборот, - захваливают. Именно на такую «медовую» удочку в свое время попались Горбачев и Ельцин… Невооруженным глазом видно, под каким колоссальным давлением «вербовщиков» находится Путин…А ведь его поначалу тоже манили пряником газового «друга» всей Европы…

А по-поводу Трампа… Что такое Трамп на политическом небосводе? Метеор, не более… К тому же, как говорил кардинал Ришелье, фигура слабая и несамостоятельная…

- В следующем году в США пройдут новые президентские выборы. Как вы оцениваете шансы Трампа на новый срок?

Думаю, шанс у Трампа выиграть выборы второй раз – нулевой. Такой «несистемный снаряд» два раза в одну воронку не попадает… А вот первая победа Трампа, которая застала всю трансатлантическую элиту врасплох, мне кажется, еще ждет своих исследователей… Много лет, делая программу «Военная тайна», я смотрю и читаю почти все западные новости и рекомендую это делать всем, чтобы не питать иллюзий по поводу справедливости мироустройства … С большим интересом я слушал и предвыборные выступления Трампа… А говорил он очень любопытные вещи. Я вам процитирую только один фрагмент: «Граждане великой Америки! Знаете ли вы, что каждый четвертый американец у нас не имеет работы. Сорок семь миллионов американцев живет в нищете. (Выступление Трампа 22 октября в Геттисберге.) Америка постоянно ввязывается в военные авантюры за рубежом, и ни одну из них не может выиграть. Перемены не могут происходить внутри сломанной страны. А наша система – сломана...»

Я, когда услышал это обращение Трампа к американской глубинке, к так называемой трудовой Америке, я понял… если там есть хоть капля демократии – этот странный миллиардер обязательно победит. Так и произошло.

- Насколько сложно было вычленить из потока теорий заговора и противоречивых сведений достоверную информацию для книги?

А что такое теория заговора? Старуха с клюкой? Для того чтобы понять, что наш современный мир – со скоростью подземного локомотива Илона Маска – летит в преисподнюю, нет нужды обращаться к теории заговоров, масонам и протоколам Бильдербергского клуба… Достаточно просто послушать, что в западных новостях несут их официальные лица… Послушать, как действующие американские генералы предлагают сбросить на Москву бомбы… Как будущий кандидат в президенты Джо Байден рассказывает у себя в прямом эфире о хакерской атаке, которой можно отключить в России энергосистему и вызвать массовые протесты населения… А разве пять миллиардов долларов, выделенные на «продвижение» демократии в России не является классическим вмешательством во внутренние дела России? Достоверная информация доступна, и она вокруг нас. Главное – ею не пренебрегать.

- Какими источниками вы пользовались для ее написания?

Книга, на мой взгляд, ценна тем, что, во-первых, в ней мы до мельчайших деталей восстановили всю хронологию взаимоотношений двух Президентов. А во-вторых, кроме известных, малоизвестных и почти неизвестных фактов, из которых складывались непростые взаимоотношения России и США, в книге приведены экспертные мнения самых разных представителей российской политики, разведывательного и аналитического сообщества военных. Тех, кто в той или иной мере причастен к российско-американским отношениям последних лет.

- Поделитесь своими творческими планами.

Книга «Путин — Трамп» написана. А теперь заканчивается работа над программой, которая будет посвящена непростым взаимоотношениям двух держав…