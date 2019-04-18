Презумпция состоятельности

Прежде чем помогать бедным, нужно посмотреть не только на их доходы, но и на расходы, — такое заявление сделал Дмитрий Медведев во время отчета перед парламентариями. В сфере социальной справедливости это, наверное, самое справедливое, что можно придумать. В разделении богатых и бедных у нас традиционно какая-то путаница. Особенно резко это проявляется, когда у безработного отнимают портфель с миллионами, а у пенсионера угоняют «Бентли». Это, конечно, крайности. Но иногда, если «пробить по косвенным», бедные у нас оказываются далеко не так бедны.

Помню, приехал в командировку в городок в Курганской области. Это не сам Курган, а еще 70 километров. Там разговоры о низкой зарплате в 3 тысячи и безнадеге льются рекой. Но на улицах машины — две из трех нестарые иномарки. А на вопрос, как добраться до такого-то места мне коротко сказали: на такси. Оказалось, что в этом городке на 16 тысяч жителей три таксомоторных фирмы с минимальной поездкой в 100 рублей, а на автобусах уже давно никто не ездит. Да и домишки в частном секторе не развалюхи. В общем, городок этот никак к доходягам бедняцким не отнесешь. Оказалось, что многие промышляют челноками — рядом граница Казахстана. А другие двигают «на севера» вахтовым методом. Вот и живет городок при всех жалобах не так чтобы ужасно.

Косвенные признаки иногда подбрасывают массу информации к размышлению. Например, на Сахалине народ тоже любит пожалиться на тяжкую долю и повздыхать «то ли дело у вас в Москве...» Но вот курьез: цены на недвижимость в Южно-Сахалинске вполне московские. Вот и получается, что у человека есть деньги на то, чтобы перебраться в столицу со всеми сопутствующими плюсами, однако он остается, покупает «хату» на Сахалине. Наверное, крабы вцепились в него клешнями мертвой хваткой…

Вообще, разговоры о низкой зарплате типа в 3 тысячи во мне рождают недоверие. Те же учителя, санитарки в больницах, нянечки в детских садах… Но зачем работать-то на таком месте? Если копнуть глубже, сразу выясняется что-тот про состоятельного мужа/любовника, про репетиторство и вообще подработку на стороне. Иногда сама работа воспринимается как хобби — могла бы вообще дома сидеть, но к людям тянет. Справедливо ли в таком случае платить помощь? Не уверен. Особенный диссонанс возникает, когда слышишь пересуды о нищенской доле на лежаке какого-нибудь турецкого олинклюзив-отеля. Да, люди иногда по несколько лет откладывают по рублику, но все равно выглядит это странно.

С пенсионерами, правда, сложнее. Но и они друг другу рознь. Как быть что пенсионерами, живущими в собственных квартирах и отправляющимися летом на дачу на собственных авто? Пенсия у них наверняка небольшая, но справедливо ли выплачивать им вспомоществование на равне с теми, у кого нет ни дачи, ни машины, ни, быть может, даже жилья?

Справедливость вообще понятие растяжимое. Но логика подсказывает, что помощи достойны те, кто действительно беден. И у кого нет шансов эту бедность преодолеть - ни машины, чтобы «побомбить», ни огорода картошку вырастить. В этом случае вся страна скидывается, чтобы у таких людей было, что поесть и чем наготу прикрыть. Но можно ли признать бедной бабушку с маленькой пенсией, которая живет одна в трехкомнатной квартире? Мужа схоронила, сыновья-внуки разлетелись. Жалко ее? Да! Но про матпомощь — это вряд ли. Пусти по студенту на постой в каждую лишнюю комнату, жизнь станет не только богаче, но и веселее.

Сделанную Дмитрием Медведевым оговорку я бы вообще трансформировал в принцип презумпции состоятельности. Это как в юриспруденции, когда человека считают невиновным, пока не доказано обратное. Вот и здесь — не государство должно доказать, что у тебя есть доход, а ты обязан всех убедить, что беден. Причем не только зарплатными и пенсионными распечатками, но и документами об имуществе. Каждую покупку, понятно, не отследишь, но, обновив машину, за помощью к правительству обращаться не стоит. Уверен, очередей в собесах поубавится. Да и тех, кто всерьез считает себя бедным, станет меньше.

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