Медведев рассказал о 19 миллионах бедных в России, чья жизнь далека от идеала

Нынешний отчет Дмитрия Медведева в Госдуме был богат на признания, причем не самые лестные для правительства.

- Жизнь в стране далека от идеала, для которого мы работаем.

Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны . Это означает, что они живут так, как жить не должны. Многие просто выживают! - заявил Медведев.

Сказал премьер и о пенсиях. Он признал, что нынешний уровень пенсий недостаточен для того, чтобы «обеспечить достойную и интересную жизнь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703710" frameborder="0"></iframe> Медведев о поддержке пенсионеров.

В правительстве уже давно хотят сделать поддержку малообеспеченных более адресной, а не действовать по общему шаблону, как сейчас.

- Бедность - она разная, ее причины у каждого свои. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы. Смотреть нужно еще и на расходы семьи, а не только на доходы, - заметил Медведев.

Он сообщил, что сейчас создается реестр малообеспеченных семей. В нем будет максимально полная информация о тех, кому нужна помощь государства. При этом Медведев напомнил, что в прошлом году дважды повышался МРОТ (рост на 44 процента, составляет 11280 рублей), на базе которого рассчитываются некоторые пособия.

- Мы проиндексировали на уровень выше инфляции зарплаты бюджетников, которые не предусмотрены майскими указами президента, в этом году по фактической инфляции за предыдущий год проиндексировали социальные выплаты. В результате этой работы число бедных людей уменьшилось - не так, конечно, как бы нам всем хотелось, но на 400 тысяч человек, - отчитался Медведев.

Зал заседания Госдумы во время выступления премьера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703694" frameborder="0"></iframe> Медведев: «В России 19 миллионов бедных».

МНОГОДЕТНЫМ БУДУТ ВЫДАВАТЬ 450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ ПО ИПОТЕКЕ

Медведев рассказал, что со следующего года правительство намерено повысить размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Правда, никаких цифр не назвал. Он также сообщил, что с 2020 года выплаты при рождении первенца будут получать семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.

- С прошлого года мы поддерживаем нуждающихся родителей при рождении первенца. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям, чей доход не дотягивает до 1,5 прожиточных минимумов. С 2020 года будет скорректирован критерий назначения этих выплат до двух прожиточных минимумов, - сказал Медведев.

Еще правительство обещает увеличить поддержку многодетных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703697" frameborder="0"></iframe> Медведев о льготной ипотеке.

- Мы будем погашать 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство, - сообщил Медведев.

Премьер также поддержал предложение депутатов об использовании средств материнского капитала для строительства жилого дома на садовом участке.

- Но я хочу специально акцентировать внимание на том, что речь должна идти о строительстве жилого дома, а не садового домика! - заметил Медведев.

А еще сообщил о продлении до 1 марта 2020 года дачной амнистии. Ранее с такой просьбой к премьеру обратились депутаты. Уже готовится проект федерального закона.

Министры правительства Российской Федерации во время выступления премьера в Госдуме.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В РОССИИ ПРОВЕДУТ ВСЕОБЩУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

В ближайшее время Медведев пообещал дать поручение о проведении в течение двух лет всероссийской диспансеризации.

- Для этого созрели все условия. В 2018 году диспансеризацию прошли почти 22 миллиона человек, а к концу 2019 это число должно превысить 60 миллионов, - привел цифры Медведев. - Нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации либо по месту работы, а если будет выявлено заболевание - получить рекомендации и продолжить лечение. И все это - в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодатели.

Медведев также сообщил, что в ближайшие 6 лет правительство вложит около 1 триллиона рублей в борьбу с онкологией.

«НУЖНО ИЗБЕЖАТЬ НОВОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОВАЛА»

К 2024 году средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет, к 2030 году - до 80 лет.

- Это национальные цели, - заявил Медведев. - Сегодня мы остро ощущаем демографическое эхо 1990-х годов, когда в России смертность превысила рождаемость. Демографы даже назвали это «русский крест». Людей, рожденных в 1990-е годы, к сожалению, мало. И нам нужно избежать нового демографического провала.

В ближайшие 6 лет правительство вложит около 1 триллиона рублей в борьбу с онкологией.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БИЗНЕСМЕНОВ СТАНУТ ОТПРАВЛЯТЬ ЗА РЕШЕТКУ ТОЛЬКО В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ

Медведев рассказал, что по его поручению будет разработана новая концепция Кодекса об административных правонарушениях.

- Лишение свободы для бизнеса должно применяться только в крайних случаях. Предприниматели не успевают следить за тем, что они нарушили. Кодекс должен стать более компактным, логичным и четким, - заявил Медведев.

Отчет о работе кабмина премьер зачитывал почти полтора часа. А потом еще 2,5 часа отвечал на вопросы депутатов (каждая фракция задала премьеру по пять вопросов).

С самым неожиданным предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он попросил Медведева совместить два вида страхования для автолюбителей - обязательное и добровольное, чтобы получить некий универсальный полис, который будет стоить дешевле, нежели отдельно купленные два полиса.

- Страховщики живут значительно слаще автовладельцев. Подкожно-жировая клетчатка страховых компаний слишком велика! - заявил Лысаков.

- Предлагаете сделать им липосакцию? Не думаю, что страховщики обрадуются, - засмеялся Медведев. - Но сама по себе идея - хорошая. Вместо того, чтобы платить дважды - и за ОСАГО, и за добровольное страхование - заплатить один раз и меньше. Мне кажется, это интересно.

«РАЗГОВОРЫ ВАШИХ МИНИСТРОВ НИЧЕМ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по традиции раскритиковал работу финансового блока правительства. По его мнению, кабмин проваливает задание президента вывести Россию в пятерку мировых экономик.

- Ваши министры постоянно ведут нормальные разговоры,

но часто они ничем не заканчиваются! - бросил Медведеву Зюганов.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский припомнил все провалы советских властей от образования СССР до его развала. Закончил свою речь ВВЖ перечислением ошибок властей нынешних.

- Недоумки, лохи, алкаши - так ваши чиновники называют людей! Со всех сторон оскорбляют! - заявил Жириновский, а потом подытожил. - Покажите историческую хронику за последние 102 года - везде хмурые лица: от министров до Совета безопасности. И одна надежда - на ЛДПР. Если ЛДПР будет играть большую роль в жизни страны, все будет хорошо!

Владимир Жириновский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Спасибо за интересный экскурс в историю. По крайней мере проблему хмурых лиц вы помогли нам всем сегодня решить, мы все улыбались! - поблагодарил Жириновского Медведев.

- Как мы сегодня услышали, вы, Дмитрий Анатольевич, в ответе за ошибки Ленина, Сталина, Хрущева, Горбачева и Ельцина, - заметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, а потом вдруг поблагодарил премьера за то, что тот внимательно относится к поступающим от эсеров предложениям. Правда, при этом тоже раскритиковал работу финансового блока правительства.

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заговорил о более приземленных вещах. Он обратил внимание на то, что только в 35 регионах дети получают полноценное питание в школах.

Сергей Неверов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нам не просто про стакан молока надо думать, а про нормальное питание. Горячее питание, чтобы там все было: и фрукты, и овощи, белки необходимые, рыба, мясо, молоко. Нужно подготовить предложения, - согласился Медведев.

А уже прощаясь с депутатами заметил: «Был такой фильм 72-го года «За все в ответе». И как бы нам с вами этого не хотелось, но мы действительно за все в ответе!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведев рассказал о борьбе с коррупцией в России

Предпринимаемых мер по борьбе с коррупцией в России пока недостаточно, однако финансовая модель развития российской экономики не нуждается в существенной корректировке, поскольку она устойчивее моделей ряда развитых стран. Соответствующие заявление сделал глава правительства РФ Дмитрий Медведев (подробности)