Захарова в Ялте назвала изоляцию Крыма мифом

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова провела брифинг на площадке V Ялтинского международного экономического форума и приняла участие в секции "Мир "после правды": всемирная сеть без свободы слова".

- Есть лжефорумы, а это настоящий, - подчеркнула гостья. - Представительный состав участников демонстрирует бессмысленность попыток политизации международных экономических отношений. Изоляция Крыма - миф. Только в 2018 году иностранные делегации совершили более 60 визитов в Крым. Так что все разговоры об изоляции региона на международных площадках противоречат сами себе.

Постоянно внося Крым в мировую повестку, Запад сам расширяет знания об этом регионе у международной общественности. А визит в Крым иностранных делегаций в пятую годовщину воссоединения с Россией подтверждает серьезный интерес зарубежных политиков, деловых партнеров к развитию взаимовыгодного сотрудничества с полуостровом.

Напомним, в юбилейном форуме участвуют свыше 3000 человек из порядка ста стран.

- Из-за отказа от взаимодействия с Крымом они теряют очень много. Потенциальное сотрудничество дало бы им колоссальные прибыли. У региона фантастические потенциальные инвестиционные возможности. И любой, даже средней руки, экономист вам это покажет. Но, как только допускается потеря собственного суверенитета, как только позволяют использовать свои политические институты в интересах других государств - они вынуждены отказываться от этого, - констатировала Захарова.

А также объявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров представит в Москве сборник уникальных документов "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов Министерства иностранных дел России". Многие из них публикуются впервые и охватывают более чем 200-летний период истории.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛА СПИКЕР МИДА:

О СИЛОВОМ СЦЕНАРИИ США В ВЕНЕСУЭЛЕ

- С каждым днем мы все чаще слышим о вероятности задействования силового сценария против Венесуэлы. Это делается с различной тональностью, это делается с различной аргументацией, меняется как кубики в игре, но от этого не меняется суть - агрессивная риторика в отношении суверенного государства. Высокие представители администрации Трампа уже не просто требуют от президента Мадуро покинуть свой законный пост, теперь появляются пассажи о том, что он должен уйти до конца года, а в случае невыполнения этого ультиматума может быть применена сила.

ОБ ОТКАЗЕ МАЛЬТЫ ПРОПУСТИТЬ ЛЕТЕВШИЕ В ВЕНЕСУЭЛУ РОССИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ

- К сожалению, и хотела бы подчеркнуть - без объяснения причин, мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролет указанных российских бортов. Решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики и несет в себе определенный недружественный подтекст. Он (шаг. - Ред.), безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валеттой.

О НЕГОЛОСУЮЩЕМ ДОНБАССЕ

- Этих людей вычеркнули из списков граждан собственной страны. Сделала это не Россия, а киевский режим, потому что если людям сознательно и намеренно не дают возможности проголосовать – не организуют участки и делают, чтобы этих людей не включить в общее политическое пространство, это явный сигнал, что эти люди как граждане собственной страны не рассматриваются. Я думаю, то, что произошло сейчас, легитимизирует особое отношение к жителям Донбасса.