Мария Захарова назвала мифом международную изоляцию Крыма

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-18T16:09:17+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мифом международную изоляцию российского Крыма. Дипломат рассказала о развитии связей полуострова с зарубежными странами в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), куда прибыли около ста иностранных делегаций.

"Представительный состав участников демонстрирует бессмысленность попыток политизации международных экономических отношений… Изоляция Крыма – миф", — сказала Захарова.

Она также напомнила, что в 2018 году делегации из других стран больше 60 раз посетили Крым. В связи с чем сообщения об изоляции полуострова на международных площадках "противоречат сами себе".

Официальный представитель внешнеэкономического ведомства также обратила внимание на посещение Крыма иностранными делегациями в год пятилетия воссоединения региона с Россией. Что, по ее словам, подтверждает "серьезный интерес зарубежных политиков, деловых партнеров к развитию взаимовыгодного сотрудничества с полуостровом".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году Ялтинский международный экономический форум проводится с 18 по 20 апреля. Ожидается больше более 3 тысяч представителей около 100 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU