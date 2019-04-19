К полуострову неприменимы полумеры

Топ-7 причин инвестировать в Крым

1. Устойчивый рост основных экономических показателей

2. Уникальные природно-климатические условия

3. Широкий спектр направлений для инвестиций

4. Свободная экономическая зона

5. Развитые институты поддержки

6. Особый порядок работы с инвесторами

7. Большой выбор инвестиционных площадок

Национальный состав населения в Крыму

1276 компаний уже зарегистрированы резидентами свободной экономической зоны

Свободная экономическая зона Крым – это:

- Налог на прибыль – от 2 %

- Налог на землю – 0%

- Процедура свободной таможенной зоны

- Земельные участки в аренду без торгов

- Налог на имущество – 0%

- Ускоренная амортизация

(По данным Корпорации развития Крыма.)

Инвестиционный рост республики

8,5% среднегодовой прирост промышленности полуострова

2 356 000 человек – население полуострова на начало 2019 года

Где больше всего в России выросли доходы населения за 2018 год

Уровень вовлеченности людей в цифровизацию (используют цифровые технологии и позитивно к ним относятся, верят, что их дальнейшее развитие изменит жизнь к лучшему)

73% Китай

50% РОССИЯ

48% Испания

46% Италия

44% Франция

41% США

41% Австралия

40% Великобритания

38% Германия

32% Япония

(Данные: Dentsu Aegis Digital Society Index 2018.)

Приоритетные отрасли инвестиций

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

«За предыдущие пять лет немало было сделано для того, чтобы интегрировать Крым и Севастополь в правовое, экономическое, социальное пространство России. Много внимания и средств выделили на инфраструктурные проекты, на транспорт, и работа масштабная продолжается еще... Строится магистраль «Таврида». В результате транспортной доступности увеличивается туристический поток, до семи миллионов он вырос в прошлом году... После решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие только будет набирать темпы, в том числе и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям»