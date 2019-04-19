2019-04-18T22:57:27+03:00
Экономика

К полуострову неприменимы полумеры

Крым интегрирован в экономику России, обеспечен, защищен и сфокусирован на комплексное развитие
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Топ-7 причин инвестировать в Крым

1. Устойчивый рост основных экономических показателей

2. Уникальные природно-климатические условия

3. Широкий спектр направлений для инвестиций

4. Свободная экономическая зона

5. Развитые институты поддержки

6. Особый порядок работы с инвесторами

7. Большой выбор инвестиционных площадок

Национальный состав населения в Крыму

Национальный состав населения в Крыму

1276 компаний уже зарегистрированы резидентами свободной экономической зоны

Свободная экономическая зона Крым – это:

- Налог на прибыль – от 2 %

- Налог на землю – 0%

- Процедура свободной таможенной зоны

- Земельные участки в аренду без торгов

- Налог на имущество – 0%

- Ускоренная амортизация

(По данным Корпорации развития Крыма.)

Инвестиционный рост республики

Инвестиционный рост республики

8,5% среднегодовой прирост промышленности полуострова

2 356 000 человек – население полуострова на начало 2019 года

Где больше всего в России выросли доходы населения за 2018 год

Где больше всего в России выросли доходы населения за 2018 год

Уровень вовлеченности людей в цифровизацию (используют цифровые технологии и позитивно к ним относятся, верят, что их дальнейшее развитие изменит жизнь к лучшему)

73% Китай

50% РОССИЯ

48% Испания

46% Италия

44% Франция

41% США

41% Австралия

40% Великобритания

38% Германия

32% Япония

(Данные: Dentsu Aegis Digital Society Index 2018.)

Приоритетные отрасли инвестиций

Приоритетные отрасли инвестиций

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

«За предыдущие пять лет немало было сделано для того, чтобы интегрировать Крым и Севастополь в правовое, экономическое, социальное пространство России. Много внимания и средств выделили на инфраструктурные проекты, на транспорт, и работа масштабная продолжается еще... Строится магистраль «Таврида». В результате транспортной доступности увеличивается туристический поток, до семи миллионов он вырос в прошлом году... После решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие только будет набирать темпы, в том числе и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям»

Основные социально-экономические показатели

Основные социально-экономические показатели

ИСТОЧНИК KP.RU

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