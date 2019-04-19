К полуострову неприменимы полумеры
Топ-7 причин инвестировать в Крым
1. Устойчивый рост основных экономических показателей
2. Уникальные природно-климатические условия
3. Широкий спектр направлений для инвестиций
4. Свободная экономическая зона
5. Развитые институты поддержки
6. Особый порядок работы с инвесторами
7. Большой выбор инвестиционных площадок
Национальный состав населения в Крыму
1276 компаний уже зарегистрированы резидентами свободной экономической зоны
Свободная экономическая зона Крым – это:
- Налог на прибыль – от 2 %
- Налог на землю – 0%
- Процедура свободной таможенной зоны
- Земельные участки в аренду без торгов
- Налог на имущество – 0%
- Ускоренная амортизация
(По данным Корпорации развития Крыма.)
Инвестиционный рост республики
8,5% среднегодовой прирост промышленности полуострова
2 356 000 человек – население полуострова на начало 2019 года
Где больше всего в России выросли доходы населения за 2018 год
Уровень вовлеченности людей в цифровизацию (используют цифровые технологии и позитивно к ним относятся, верят, что их дальнейшее развитие изменит жизнь к лучшему)
73% Китай
50% РОССИЯ
48% Испания
46% Италия
44% Франция
41% США
41% Австралия
40% Великобритания
38% Германия
32% Япония
(Данные: Dentsu Aegis Digital Society Index 2018.)
Приоритетные отрасли инвестиций
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
«За предыдущие пять лет немало было сделано для того, чтобы интегрировать Крым и Севастополь в правовое, экономическое, социальное пространство России. Много внимания и средств выделили на инфраструктурные проекты, на транспорт, и работа масштабная продолжается еще... Строится магистраль «Таврида». В результате транспортной доступности увеличивается туристический поток, до семи миллионов он вырос в прошлом году... После решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие только будет набирать темпы, в том числе и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям»
Основные социально-экономические показатели
ИСТОЧНИК KP.RU