2019-04-20T07:19:10+03:00
Спорт

Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 24 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Локомотив" сыграет против ЦСКА."Локомотив" сыграет против ЦСКА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Один из двух центральных матчей 24 тура чемпионата России - битва на стадионе "РЖД Арена". К "Локомотиву" приезжает столичный ЦСКА. На эту игру с армейцами были проданы все билеты, так что поединок ожидается при масштабном аншлаге. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019

В чемпионатах России команды сыграли между собой 56 матчей. 22 победы на счету ЦСКА, 24 - у "Локомотива", 10 раз встречи завершались вничью.

Прогнозы на матч Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019

В этой игре равны шансы на победу равны у обеих команд.

Телетрансляция матча Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019

Трансляция матча Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Оренбург - Ростов 20 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Оренбург - Ростов 20 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 24 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
В Москву прибыла колонна военной техники для участия в Параде Победы
Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов в Киеве
В Индии в результате схода поезда с рельсов погибли не менее 13 человек
Пять человек погибли из-за бури на юге США
Больше 30 тысяч украинцев посетили дебаты Порошенко и Зеленского
Китай планирует изучать Луну совместно с Россией
Япония продолжит закупки F-35A в США, несмотря на крушение такого самолета
Роструд напомнил россиянам о последних длинных выходных в этом году
Прокуратура США рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Посольство в США оценило доклад Мюллера по "российскому делу"
Турция может приобрести Су-57 в ответ на "наказание" США из-за С-400
В Госдуме прокомментировали призыв США заблокировать самолетам путь в Венесуэлу
Роман Полански хочет восстановиться в Американской киноакадемии через суд
Порошенко в разговоре с Помпео осудил заявления Зеленского
Трамп заявил, что демократы сфабриковали доклад спецпрокурора Мюллера
Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским
В ЦОДД рассказали, водители каких автомобилей чаще других нарушают правила
Участвующая в Параде Победы военная техника выдвинулась в Москву
Возможной причиной пожара в Нотр-Даме назвали компьютерный сбой
В Забайкалье от пожаров пострадали 14 городов и сел
Кадыров высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
В ДНР заявили о гибели трех ополченцев
Гуайдо заявил о начале финальной фазы отстранения Мадуро 1 мая