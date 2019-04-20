Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу

Один из двух центральных матчей 24 тура чемпионата России - битва на стадионе "РЖД Арена". К "Локомотиву" приезжает столичный ЦСКА. На эту игру с армейцами были проданы все билеты, так что поединок ожидается при масштабном аншлаге. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019

В чемпионатах России команды сыграли между собой 56 матчей. 22 победы на счету ЦСКА, 24 - у "Локомотива", 10 раз встречи завершались вничью.

Прогнозы на матч Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019

В этой игре равны шансы на победу равны у обеих команд.

Телетрансляция матча Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019

Трансляция матча Локомотив - ЦСКА 20 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.