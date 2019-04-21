2019-04-20T08:40:14+03:00
Спорт

Спартак - Енисей 21 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Спартак - Енисей 21 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 24 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартаку" предстоит игра против "Енисея"."Спартаку" предстоит игра против "Енисея".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший тренер московского "Спартака" приезжает в гости в Москву со своей командой. Эта афиша вполне достаточна для яркой игры. "Енисей" из Красноярска в последней игре 24 тура померится силами с "красно-белыми". Дмитрий Аленичев, когда-то руководивший спартаковцами, а до того игравший за них, сыграет на "Открытие Арене". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Енисей 21 апреля 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Енисей 21 апреля 2019

Красноряский "Енисей" и "Спартак" сыграли между собой всего один поединок. 7 октября прошлого года "красно-белые" победили в Красноряске со счетом 3:2.

Прогнозы на матч Спартак - Енисей 21 апреля 2019

"Спартак" - номинальный фаворит поединка против красноярского клуба.

Телетрансляция матча Спартак - Енисей 21 апреля 2019

Трансляция матча Спартак - Енисей 21 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Спартак - Енисей 21 апреля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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