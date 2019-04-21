Спартак - Енисей 21 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу

Бывший тренер московского "Спартака" приезжает в гости в Москву со своей командой. Эта афиша вполне достаточна для яркой игры. "Енисей" из Красноярска в последней игре 24 тура померится силами с "красно-белыми". Дмитрий Аленичев, когда-то руководивший спартаковцами, а до того игравший за них, сыграет на "Открытие Арене". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Енисей 21 апреля 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Енисей 21 апреля 2019

Красноряский "Енисей" и "Спартак" сыграли между собой всего один поединок. 7 октября прошлого года "красно-белые" победили в Красноряске со счетом 3:2.

Прогнозы на матч Спартак - Енисей 21 апреля 2019

"Спартак" - номинальный фаворит поединка против красноярского клуба.

Телетрансляция матча Спартак - Енисей 21 апреля 2019

Трансляция матча Спартак - Енисей 21 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.