Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Главный матч на старте нового чемпионата России - это поединок между "Спартаком" и ЦСКА на стадионе "Открытие Арена". Эта игра с невероятно громкой афише завершит программу 6 тура первенства страны в Премьер-Лиге. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - ЦСКА 19 августа 2019.

Статистика личных встреч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019

Между собой два клуба играли 56 раз в чемпионатах России. 22 победы у ЦСКА, 20 - у "Спартака", а 14 встречи завершились вничью. Однако же голов в очном противостоянии больше забили спартаковцы - 75 против 74.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019

Будет ничья, либо же победа "Спартака" над ЦСКА.

Прогноз на матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019

В этой игре шансы команд на победу равны.

Время начала матча Спартак - ЦСКА 19 августа 2019

Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Локомотив можно посмотреть 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Спартак - ЦСКА 19 августа 2019

Трансляция матча Спартак - ЦСКА 19 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:00 по московскому времени.