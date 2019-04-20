2019-04-20T21:30:25+03:00
Спорт

Локомотив - ЦСКА - 1:1. 20 апреля. Обзор матча 24 тура чемпионата России по футболу

Предлагаем вашему вниманию обзор одного из главных матчей 24 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" сыграл на своем поле против ЦСКА. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС"Локомотив" сыграл на своем поле против ЦСКА. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В субботу, 20 апреля, в гости к "Локомотиву" приехали соседи по турнирной таблице - столичный ЦСКА. Команда Юрия Семина с 42 очками шла на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как армейцы Виктора Ганчаренко были четвертыми при 40 баллах. Поединок вызвал неплохой такой ажиотаж - за пару дней до матча было объявлено, что все билеты на игру были проданы. И над стадионными кассами над афишей матча с ЦСКА появилась надпись на английском SOLD OUT - билетов нету!

На эту игру ЦСКА не смог выставить одного из своих лидеров. Красную карточку в прошлой игре с "Оренбургом" и пропуск дерби против "Локомотива" заработал один из лидеров клуба Марио Фернандес. Крайний защитник следил за игрой с трибун. Но зато во втором тайме у армейцев вернулся в строй после годичного перерыва другой игрок обороны - вместо Бекао появился Виктор Васин. 30-летний футболист последний раз выходил в составе армейцев аж 21 февраля 2018 года. Тогда он, отыграв 26 минут в матче Лиги Европы с "Црвеной Звездой", получил травму, из-за которой больше года лечился и восстанавливался.

Старт поединка выдался жарким и эмоциональным. На фан-трибуне "Локомотива" появился огромный баннер, который протянулся от верхнего яруса к нижнему: "Играй за Л на груди". Намек на первую букву в названии "Локомотива", которая красуется на футболках хозяев. И команда Семина довольно бодро вкатилась в игру, открыв счет уже на 13-й минуте игры. После паса с фланга удачно замкнул прострел защитник "Локомотива" - чемпион мира по футболу 2014 года Бенедикт Хеведес.

Однако ж перед самым перерывом смогли ответить достойно и гости поединка. ЦСКА провел быструю атаку и форвард армейцев Федор Чалов пробил низом так мощно, что мяч, проскочив через вытянутую руку вратаря "Локомоива" Гильерме, улетел в сетку ворот - 1:1 "в раздевалку" на 40-й минуте игры.

И уже на старте второго тайма наступило время ответа от фанатов ЦСКА. С первыми мгновениями матча после перерыва на их фан-секторе появился баннер "Жги, пока молодой". Сказано - сделано - баннер обрамаляли файера, из-за которых над стадионом еще минут пять висел небольшой туман, который потом улетучился все-таки.

Однако же до конца поединка больше голов не увидели зрители. Итог матча Локомотив - ЦСКА - ничья 1:1. И между командами остается 2 очка разрыва в турнирной таблице - 43 против 41. Турнирное положение "Локомотива" может поменяться после матча "Краснодар" - "Зенит", который стартует совсем скоро в столице Кубани. Пока что же железнодорожники на втором месте в Премьер-Лиге, а ЦСКА - четвертый.

24 апреля у этих команд - следующая игра в чемпионате России. "Локо" поедет в гости к "Ростову", а ЦСКА примет на своем поле махачкалинский "Анжи".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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