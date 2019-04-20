2019-04-20T21:31:38+03:00
Спорт

Юрий Семин: "Почему не играли ярко 90 минут? ЦСКА нам мешали, они классная команда"

Главный тренер "Локомотива" поведал об итогах матча 24 тура в Черкизово на пресс-конференции после игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" сыграл вничью 1:1 с ЦСКА в матче чемпионата России."Локомотив" сыграл вничью 1:1 с ЦСКА в матче чемпионата России.Фото: REUTERS
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Футболисты "Локомотива" остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата России в Премьер-Лиге. Поединок против столичного ЦСКА завершился вничью 1:1, однако главный тренер железнодорожников Юрий Семин на послетматчевой пресс-конференции был, в целом, позитивен. Говоря, что даже одно очко в матче - это движение вперед.

- Наверное, короткий по игре комментарий.

- Хороший матч, очень напряженный. Жалко, что он закончился вничью. После этой игры мы будем отставать от "Зенита", но на мой взгляд мы проиграли последние 15 минут первого тайма, когда пропустили гол. Нужно было выдержать давление ЦСКА, а мы пропустили. Произошли замены, которые положительно сказались. Замены по причине травмы - в частности Игнатьева. Очень хорошо сегодня вышел Тарасов, который долго не играл. Очко - это движение вперед. Я всегда говорю так.

- Замены сказались положительно. Не кажется, что Жамалетдинову надо больше времени играть?

- Думаю, что больше. Рифат хорошо вышел, но у него было мало времени. Более положительную роль сыграл Тарасов.

- А вот Тугарев хорошо играл, а сейчас не проходит в состав.

- Тугарев травмирован.

- Почему не было сдерживающего полузащитника?

- Сдерживающим был Крыховяк и четыре защитника.

- Была большая группа атаки...

- Нам нужно было выигрывать матч.

- Учитывая последние 15 минут, разве это движение вперед?

- Да вы посмотрите как мы играли - вам не понравилось? Момент Фарфана, момент, который был у Жамалетдинова. Как раз 15 минут - самый красочный матч. Мы разными глазами смотрели игру. Результат не всегда соответствует зрелищу.

- Что мешает "Локомотиву" играть также 90 минут?

- Другая команда мешает. Мы играем с ЦСКА, командой, которая обыгрывала "Реал". Они нам вот мешали все время.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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