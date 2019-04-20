2019-04-20T21:39:13+03:00
Спорт

Виктор Ганчаренко: "Сегодня была велика цена победы, давили обе команды"

Главный тренер ЦСКА остался не слишком доволен исходом матча против "Локомотива" в 24 туре чемпионата России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве на стадионе "РЖД Арена" в субботу, 20 апреля, был сыгран матч между "Локомотивом" и ЦСКА. В этой игре одна из команд могла поправить свое положение в топе турнирной таблицы Премьер-Лиги. Однако же этого сделать не удалось - встреча завершилась вничью 1:1, несмотря на то, что до последней секунды команды проводили атаки на ворота друг друга. После игры главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко был не совсем удовлетворен исходом игры в Черкизово.

- По игре комментарий будет каков?

- Сегодня было наше продолжение тех игр, которые мы проводим - когда мы что-то играем хорошо, а что-то плохо. Мы сравняли счет, но во втором тайме мы не играли в атаку, держали атаки "Локомотива". Были неплохие действия во втором тайме. Давили обе команды, потому что цена победы была очень высока сегодня.

- Почему заменили Бекао?

- У него травма.

- А у Дивеева что?

- Травма у него тоже. Не могу пока оценить что там, я его даже не видел.

- Очень долго не играл Васин, каков он был сегодня?

- Был промежуток большой когда он не играл, но он неплохо вписался в игру.

- Выход Бийола - с вашей стороны это был шаг в нападение?

- Да.

- В конце ЦСКА играл на отбой?

- К сожалению, когда кто-то играет на победу, то кто-то идет назад. Так и было во втором тайме.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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