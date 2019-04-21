2019-04-21T16:36:06+03:00
В мире

Лавров обвинил США в авантюре с автокефалией для Украинской церкви

Глава МИД РФ рассказал, как Штаты заставляют православный мир признать раскольников
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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В Стамбуле сделали подарок Петру Порошенко - заветный томос.В Стамбуле сделали подарок Петру Порошенко - заветный томос.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сергей Лавров прямо обвинил Вашингтон в решении предоставить руками Константинопольского Патриарха Варфоломея автокефалию Украинской церкви.

- В арсенале американской политики в отношении России с недавнего времени появилась фронтальная атака на православие. Исходя из того, что РПЦ занимала ведущие позиции в мировом православии, авантюра, которую затеял стамбульский Патриарх Варфоломей с предоставлением автокефалии украинской церкви, была - у нас уже достаточно фактов, чтобы это утверждать - поддержана и инспирирована Вашингтоном, - рассказал он в интервью телеканалу "Звезда".

Напомним, Петр Порошенко получил заветный томос (указ) в Стамбуле на Рождество. Никто из остальных Поместных православных церквей не приветствовал создание так называемой Православной церкви Украины и на интронизации ее главы - молодого раскольника Епифания Думенко - не присутствовал. Единственной канонической православной церковью здесь остается Украинская православная церковь Московского патриархата.

- Сейчас Вашингтон путем жестких демаршей активно работает с другими православными церквями, которые отказались поддержать самовольное решение стамбульского Патриарха, заставляя их каким-то образом признать то, что произошло. Это бесцеремонное и грубейшее вмешательство в дела церкви, которое противоречит всем нормам дипломатической практики и нормам, закрепленным в международном праве. Это прискорбно, - заключил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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