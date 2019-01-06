Патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:52:54+03:00

Патриарх Константинопольский Варфоломей вручил в воскресенье митрополиту Епифанию, который ранее был избран предстоятелем Православной церкви Украины, томос об автокефалии. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Патриарх Константинопольский Варфоломей вручил в воскресенье митрополиту Епифанию, который ранее был избран предстоятелем Православной церкви Украины, томос об автокефалии. Церемония передачи документа прошла в соборе святого Георгия в Стамбуле.

Перед церемонией в соборе состоялась литургия по случаю дня Богоявления, после чего патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний выступили перед прихожанами.

Стоит отметить, что пресс-служба Вселенского патриархата по-прежнему не опубликовала официальный текст томоса. При этом в имеющемся в общем доступе тексте томоса, переведенном на украинский язык, отмечается, что "права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными", а все "значительные вопросы" ПЦУ должна решать через Константинополь. Также в документе отмечается. что автокефалия ПЦУ ограничивается границами Украины; новая церковь также не может производить Святое миро, в отличие от канонической Украинской православной церкви (УПЦ).