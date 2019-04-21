2019-04-21T23:51:23+03:00
Выборы президента Украины 2019

Родион Мирошник: Не ждем прорыва в Минске, но ждем изменений и возобновления диалога

Советник главы ЛНР - о том, рассчитывают ли в Луганске, что новый президент Украины по новому посмотрит на проблемы Донбасса
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Родион Мирошник.Родион Мирошник.Фото: facebook.com
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- У Зеленского, победившего с таким отрывом, карт-бланш от украинских избирателей на решительные действия по улучшению жизни? Например, по тому, чтобы на Донбассе настал наконец мир...

- С точки зрения жителей Донбасса, мы не можем очароваться Зеленским — просто потому, что мы им не очаровывались. Человек неоднократно давал нелестные оценки тем, кто живет в ЛНР и в ДНР. Потому и серьезных ожиданий, что он сможет серьезно изменить ситуацию на Донбасе, нет. На его комментарии, данные в запале, мы внимания не обращаем. Для аналитиков важно понимать — когда будет оглашена официальная переговорная позиция по основным рамкам внешней политики Украины. По урегулированию конфликта на Донбассе.

- Зеленский несколько раз говорил, что стремится изменить ситуацию, ввести новых переговорщиков…

- Мы ждем, что в Минске появятся другие люди. Те, с кем мы вели переговоры в столице Белоруссии — часть из них оставалось с самого начала, - они продемонстрировали свою недоговороспособность по большинству вопросов. Когда вроде бы договаривались о многом, не не выполнялось почти ничего. Это касается гуманитарной сферы — застыла ситуация с обменом. Надеемся, новым людям представители новой власти в Киеве дадут новые установки — нам важно, чтобы диалог возобновился. Его в последнее время просто не было. Мы пытались донести свою позицию, но нас не слышали. Того, что касалось ключевых вещей — особого статуса, возможного политического урегулирования, амнистии. Ждем, что будет толчок для возобновления диалога.

Люди ожидают главного - прекращения огня на Донбассе. Фото: REUTERS

Люди ожидают главного - прекращения огня на Донбассе.Фото: REUTERS

- Это должно случиться сразу после инаугурации Зеленского?

- Ожидаем, что да, потому что у нас на линии соприкосновения люди хотят главного — чтобы перестали стрелять. Мы не замахиваемся на большие вещи. Сейчас минский процесс рассматриваем уже с точки зрения того, что действуют две республики, и есть Киев, которому не переписывать надо минские соглашения, а несколько иначе их понимать.

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Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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