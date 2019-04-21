2019-04-21T19:16:59+03:00
Выборы президента Украины 2019

Ночь выборов 2019 на Украине: прямая онлайн-трансляция

На Украине завершился второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию ночи выборов 2019 на Украине [обновляется, видеотрансляция]
Дарья ИВАШКИНА
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Выборы завершились. Куда и с кем пойдет Украина?Выборы завершились. Куда и с кем пойдет Украина?Фото: ТАСС
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«Комсомольская правда» ведет прямую онлайн-трансляцию ночи выборов 2019 на Украине.

Так, в воскресенье, 21 апреля, в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в незалежной завершился второй тур президентских выборов. При этом уже днем стали известны первые данные экзит-поллов. Опрос NIMG показал, что общий расклад выглядит так: у Зеленского - 71,8%, у Порошенко - 26,6%. Между тем окончательные официальные итоги голосования планируется объявить до 1 мая.

Избирательные участки на Украине закрываются.Второй тур выборов подходит к концу. В 19 ч по всей стране зароются последние избирательные участки

Следите за подсчетом голосов и последними событиями на Украине в нашей онлайн-трансляции ночи выборов.

Второй тур президентских выборов на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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