Ночь выборов 2019 на Украине: прямая онлайн-трансляция

«Комсомольская правда» ведет прямую онлайн-трансляцию ночи выборов 2019 на Украине.

Так, в воскресенье, 21 апреля, в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в незалежной завершился второй тур президентских выборов. При этом уже днем стали известны первые данные экзит-поллов. Опрос NIMG показал, что общий расклад выглядит так: у Зеленского - 71,8%, у Порошенко - 26,6%. Между тем окончательные официальные итоги голосования планируется объявить до 1 мая.

Избирательные участки на Украине закрываются.Второй тур выборов подходит к концу. В 19 ч по всей стране зароются последние избирательные участки

Следите за подсчетом голосов и последними событиями на Украине в нашей онлайн-трансляции ночи выборов.