Путешествие на трамвае с запада на восток Москвы

Официальный сайт мэра Москвы mos.ru сообщает: «Трамваи, следующие через площадь Тверская Застава, перевозят почти 33 тысячи пассажиров ежедневно».

Тут и в Дептранс не надо ходить, чтобы понять, почему такая любовь к этому маршруту - удобно людям, вот и ездят. С электрички, поезда, из метро пересаживаются и, разглядывая в окна вагона столицу, следуют до места назначения.

А еще многие москвичи ездят на трамвае просто потому, что им это дело нравится. Когда маршрут длинный и пересекает город, это целая экскурсия (как на «букашке» - маршруте «Б» троллейбуса, а сейчас автобуса, который идет по Садовому кольцу) - по цене одного билетика.

Вот и я пошла кататься.

Площадь Тверская Застава - конечная остановка. После ремонта ее не узнать. Плитка, лавки, Горький. От Тверской Заставы идут трамваи № 7 и 9. Решила ехать на «семерке». С Лесной улицы высунулся нос трамвая.

Это был совсем не такой трамвай, как в детстве (добротный чешский красно-желтый вагон, и тетя-кондуктор с коричневой кожаной сумкой через плечо). Это был совсем другой трамвай. Для взрослых. Мой «Витязь-М» (так он называется) ехал мне навстречу. Он двигался бесшумно и сиял. Двери отворились, и мы вошли внутрь. Такой чистоты я не видела даже в кабинете стоматолога. На белоснежных подоконниках можно было резать колбасу и сворачивать самокрутки. Жаль, что ни того ни другого с собой не было.

Никаких румяных кондукторш. Элегантный валидатор списал с «Тройки» 38 рублей и уведомил об оставшемся балансе. Я тут же уселась на лучшие места - для инвалидов и воткнула свой телефон в разъем заряжаться. От такого количества удобств стало даже как-то неудобно. Будто за 38 рублей я получила гораздо более дорогой билет.

Тверская Застава осталась позади. Проехали улицу Достоевского, Самотечную, Уголок дедушки Дурова. Показалась мечеть. Промчались три вокзала.

На остановке «Метро «Сокольники» я подумала было сойти, но устыдилась. Ведь для полноты путешествия надо проследовать этим маршрутом до конца. Но уже сейчас было понятно, что притягивало пассажиров в сияющем «Витязе» - он проезжал Москву с запада на восток, соединял вокзалы, подруливал прямиком к станциям метро. Извозчик и поводырь прокладывал путь в любой конец города.

Вырулили на Стромынку. Проехали Театр Романа Виктюка - остановка по требованию Романа Виктюка. На ней никто не вышел.

Трамвай и не думал закругляться. Бесшумный сверкающий вагон катил куда-то во Владимирскую область, когда табло под потолком дернулось зеленым лучом и огласило: «Метро «Бульвар Рокоссовского». Конечная».

Дверь вагоновожатой открылась, и оттуда вышла тетя в оранжевой жилетке и платке.

- Конечная! - объявила тетя.

- А мы назад поедем. Мы заплатим, - я тыкнула «Тройкой» в валидатор и пересела с надоевших мест для инвалидов на другие места для инвалидов. Остановки пошли в обратном порядке, а вы же знаете, что обратная дорога всегда быстрей.

Мы и глазом не успели моргнуть, как примчались на родную Тверскую Заставу!

Там Горький дремал, и все трамваи шли в депо. Спать пора, ночь в Москве коротка, скоро рассвет.