Метеорный поток Лириды: смотрите сегодня, как стемнеет и до рассвета

Астрономы Московского планетария обещают около 20 падающих звезд в час. Их принесет метеорный поток Лириды, максимум которого ожидается в ночь с 22 на 23 апреля 2019 года.

Со стороны будет казаться, что огненные струйки берут свое начало в созвездии Лиры. Оно и дало название потоку, «звезд» в который добавляет хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер, пролетающей время от времени рядом с Землей.

Погода вроде бы благоприятствует наблюдателям — небо над Москвой обещает быть безоблачным. Может, правда, мешать полная Луна — будет отсвечивать, но не столь сильно, чтобы не замечать падающих Лирид.

Подробнее о Лиридах и о том, как лучше их увидеть, – тут.