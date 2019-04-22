2019-04-22T16:41:07+03:00
Наука

Метеорный поток Лириды: смотрите сегодня, как стемнеет и до рассвета

В ночь с 22 на 23 апреля 2019 года достигнет максимума первый весенний звездопад
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Каждый год на день рождения Ленина небеса устраивают "салют".Каждый год на день рождения Ленина небеса устраивают "салют".
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Астрономы Московского планетария обещают около 20 падающих звезд в час. Их принесет метеорный поток Лириды, максимум которого ожидается в ночь с 22 на 23 апреля 2019 года.

Со стороны будет казаться, что огненные струйки берут свое начало в созвездии Лиры. Оно и дало название потоку, «звезд» в который добавляет хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер, пролетающей время от времени рядом с Землей.

Погода вроде бы благоприятствует наблюдателям — небо над Москвой обещает быть безоблачным. Может, правда, мешать полная Луна — будет отсвечивать, но не столь сильно, чтобы не замечать падающих Лирид.

Подробнее о Лиридах и о том, как лучше их увидеть, – тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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