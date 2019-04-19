Старый добрый ЗиЛ на Параде сменит Aurus
9 Мая по Красной площади проедут не только танки и ракетные установки, но новые российские кабриолеты Aurus. На этих автомобилях министр обороны Сергей Шойгу будет принимать Парад Победы, главком Сухопутных войск Олег Салюков - докладывать: "Войска для Парада построены!"
Это стало известно после того, как 19 апреля автомобили Aurus Senat Cabriolet впервые без маскирующих чехлов приняли участие в репетиции Парада на подмосковном полигоне Алабино.
До сих пор, еще с советских времен, военачальники принимали Парад Победы на Красной площади на кабриолетах ЗиЛ.
Естественно, Aurus современнее, мощнее, экономичнее и плавнее старого доброго ЗиЛа (смотрите ТТХ обоих авто). Но разогнаться ему не дадут: скорость объезда парадных "коробок" стандартна - около 17 км/ч. Чтобы военачальники, объезжая парадный строй, держали равновесие, в полу кабриолета вмонтирована специальная трость. А после парада водитель нажмет на кнопку, и над Aurus Senat Cabriolet появится мягкая крыша. В машине установлена спецсвязь, блок для микрофонов и радиостанция, наличие которых выдают антенны на задних крыльях.
ТТХ «КАБРИОЛЕТОВ ПОБЕДЫ»
ЗиЛ-41041 АМГ
ЗиЛ-41041 АМГФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Двигатель - карбюраторный типа V8
Мощность - 353 л.с.
Объем - 7,68 литра.
Трансмиссия - автоматическая 6 ступней
Максимальная скорость - 190 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч— 12 сек.
Привод - задний.
Масса — 3500 кг.
Длинна - 6339 мм
Ширина - 2096 мм
Aurus Senat Cabriolet
Aurus Senat Cabriolet. Фото: ТК "Звезда"
Двигатель - турбокомпрессор V8
Мощность - 598 л.с
Объем - 4,4 литра.
Трансмиссия - автоматическая 9 ступней
Максимальная скорость - 250 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч - 6 сек.
Привод - полный.
Масса - 6205 кг.
Длинна - 6630 мм
Ширина - 2020 мм
ИСТОЧНИК KP.RU