2019-04-19T19:25:13+03:00
Политика

Старый добрый ЗиЛ на Параде сменит Aurus

Военачальники проедут вдоль воинского строя на Красной площади на новых кабриолетах
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
ЗиЛ-41041 АМГ на Параде Победы.ЗиЛ-41041 АМГ на Параде Победы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

9 Мая по Красной площади проедут не только танки и ракетные установки, но новые российские кабриолеты Aurus. На этих автомобилях министр обороны Сергей Шойгу будет принимать Парад Победы, главком Сухопутных войск Олег Салюков - докладывать: "Войска для Парада построены!"

Это стало известно после того, как 19 апреля автомобили Aurus Senat Cabriolet впервые без маскирующих чехлов приняли участие в репетиции Парада на подмосковном полигоне Алабино.

До сих пор, еще с советских времен, военачальники принимали Парад Победы на Красной площади на кабриолетах ЗиЛ.

Естественно, Aurus современнее, мощнее, экономичнее и плавнее старого доброго ЗиЛа (смотрите ТТХ обоих авто). Но разогнаться ему не дадут: скорость объезда парадных "коробок" стандартна - около 17 км/ч. Чтобы военачальники, объезжая парадный строй, держали равновесие, в полу кабриолета вмонтирована специальная трость. А после парада водитель нажмет на кнопку, и над Aurus Senat Cabriolet появится мягкая крыша. В машине установлена спецсвязь, блок для микрофонов и радиостанция, наличие которых выдают антенны на задних крыльях.

ТТХ «КАБРИОЛЕТОВ ПОБЕДЫ»

ЗиЛ-41041 АМГ

ЗиЛ-41041 АМГ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗиЛ-41041 АМГФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двигатель - карбюраторный типа V8

Мощность - 353 л.с.

Объем - 7,68 литра.

Трансмиссия - автоматическая 6 ступней

Максимальная скорость - 190 км/ч

Разгон с места до 100 км/ч— 12 сек.

Привод - задний.

Масса — 3500 кг.

Длинна - 6339 мм

Ширина - 2096 мм

Aurus Senat Cabriolet

Aurus Senat Cabriolet. Фото: ТК "Звезда"

Aurus Senat Cabriolet. Фото: ТК "Звезда"

Двигатель - турбокомпрессор V8

Мощность - 598 л.с

Объем - 4,4 литра.

Трансмиссия - автоматическая 9 ступней

Максимальная скорость - 250 км/ч

Разгон с места до 100 км/ч - 6 сек.

Привод - полный.

Масса - 6205 кг.

Длинна - 6630 мм

Ширина - 2020 мм

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
"Не хочется верить, что вы оправдываете терроризм": Захарова раскритиковала ОБСЕ за требование освободить арестованных экстремистов в Крыму
Международная организация вступилась за 24-х сторонников запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", взятых под стражу в Симферополе
Новости 24
Суд отправил под домашний арест совладельца банка "Югра" Алексея Хотина
"Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний": Владимир Зеленский выступил со вступительной речью на дебатах в Киеве
МИД Японии анонсировал встречи Трампа и Абэ
В Киеве начались дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко
Помпео заявил, что Америка готова на дальнейшие жестокие действия в ответ на враждебный настрой России
Стал известен формат дебатов Зеленского и Порошенко
Николай Азаров: у Зеленского и Порошенко абсолютные разные интересы по поводу дебатов
Роснефть опровергла публикацию Reuters о помощи Венесуэле в обходе санкций
В США назвали 13 "шокирующих" фактов о российской экономике
В Турции задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу ОАЭ
Шесть кораблей НАТО прибыли в польский порт Гдыня
Суд Киева полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому компании по Приватбанку
В Венесуэле назвали американские санкции преступлением против человечности
Порошенко выступает на Майдане перед дебатами с Зеленским
Решение о введении налога на самозанятых по всей стране пока не принято
Футболиста Гулиева лишили водительских прав после избиения пешехода в центре Москвы
ЕС упростил получение шенгена для турпоездок
Венесуэла выплатила часть долга перед Россией
В МИД РФ серьезно обеспокоены вмешательствами в проект «Северный поток - 2»
В Кремле прокомментировали предложение заключить Зеленскому "сделку с Москвой"
В Одессе украинского депутата облили фекалиями
Информация об инфаркте головного мозга у Быкова не соответствует истине
В Японии выписывают малыша, весившего при рождении 258 граммов
Вице-премьер РФ попросил Путина помочь в создании в России сетей связи 5G
В Москве избили начальника одного из подразделений Федеральной антимонопольной службы