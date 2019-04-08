Каким будет Парад Победы в 2019 году

На гигантском плацу в подмосковном Алабине начали чеканить шаг потные парадные расчёты и реветь грозная боевая техника. Войска усиленно готовятся к прохождению по Красной площади в День Победы. Тренировки (всего их будет аж 14) проводятся по 3 раза в неделю.

Каким на этот раз будет Парад? Что нового увидит страна?

Ответы на эти вопросы «Комсомолка» получила в Минобороны России.

КТО В СТРОЮ

В состав 35 парадных расчётов пешей колонны вошли офицеры и солдаты, курсанты, суворовцы и нахимовцы, а также представители других силовых ведомств. Третий год подряд в Параде на Красной площади примет участие расчёт движения «Юнармия».

Кроме того, тренировки к военным парадам проводятся в 27 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

На гигантском плацу в подмосковном Алабине начали чеканить шаг потные парадные расчёты и реветь грозная боевая техникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЕЗ ДЕВУШЕК НЕ ОБОЙДЕТСЯ

В этом году впервые в состав пешего парадного расчёта включены батальон Московского университета МВД РФ имени Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова (Тверь) и парадный расчёт кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского (Москва). Кроме того, впервые в состав роты Почётного караула включён взвод, состоящий из девушек-военнослужащих.

Парадный расчёт кадетского корпусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БОЕВАЯ ТЕХНИКА

На Красной площади 9 Мая зрители увидят более 100 единиц военной техники - это:

- автомобили «Тигр»,

- бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка»,

- боевые машины пехоты БМП-3,

- самоходные гаубицы «Мста-С»,

- зенитные ракетные комплексы «Бук-М2»,

- зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С»,

- оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»,

- ракетные комплексы «Ярс».

Будут представлены и перспективные образцы новой боевой техники - танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг».

Как и в прошлые годы, механизированную колонну традиционно возглавит легендарный танк Т-34.

На Красной площади 9 Мая зрители увидят более 100 единиц военной техникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО НОВОГО?

В этом году на параде Победы впервые покажут автомобили «Лада» 4х4 с пулемётом «Корд» (от Минобороны) и автовездеходы багги «Чаборз М-3» (от Росгвардии). В военном ведомстве не исключают, что в этом году на Красной площади будут и другие новинки, но они пока держатся в секрете.

КТО В НЕБЕ?

Парадный строй авиации на этот раз включает 74 летательных аппарата (что символизирует количество лет с момента окончания Великой Отечественной войны.) Над Красной площадью пролетят:

- стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС,

- дальние бомбардировщики Ту-22М3,

- самолёты-заправщики Ил-78,

- военно-транспортные самолёты Ил-76МД,

- истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31,

- фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М,

- штурмовики Су-25,

- вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиационной техники.

Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано 8 аэродромов в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

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