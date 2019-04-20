Георгий Бовт: Может ли Крым процветать в условиях санкций?

Евросоюз с периодичностью раз в год продлевает санкции в отношении Крыма. США, наложив их еще в 2014 году, время от времени добавляют к «черным спискам» отдельные компании или физических лиц. Перспектив отмены санкций ни со стороны Европы, ни со стороны Америки не просматривается. Как с этим жить крымской экономике в составе российской?

Если в первые пару лет после введения санкций еще были слабые надежды на то, что Западу, прежде всего, Европе, которая сама от них страдает, надоест эта экономическая война с Россией, то потом стало ясно, что эти ограничительные меры с нами надолго. Возможно, на десятилетия. Даже если произойдут какие-то положительные подвижки на юго-востоке Украины, санкции, введенные «за Крым», останутся до тех пор, пока этот вопрос либо не будет урегулирован с Украиной, либо же не изменится кардинальным образом конфигурация отношений России с Западом в целом. Ни то, ни другое сейчас не просматривается.

Ущерб от санкций в отношении именно Крыма точно подсчитать трудно. Оценки сильно разнятся, к тому же отчасти санкции наложились на падение цен на энергоносители. В целом для России можно за эти годы оценить санкционный ущерб примерно в потерю 6% прироста ВВП, то есть с 2014 он мог вырасти на 6%. Что касается Крыма, то эти ограничения, с одной стороны, носят всеобъемлющий характер. По сути, вопреки распространенной международной практике, нет даже существенных так называемых «гуманитарных исключений» для случаев, когда дело касается простых людей, а не государственных интересов. С другой стороны, Россия и некоторые ее партнеры, в том числе западные, имеют возможности обходить санкции. Таких путей немало, однако это – дополнительные издержки, как минимум. В том числе обходят санкции отдельные украинские предприниматели. И это, кстати, более постоянный и долгосрочный фактор, нежели разовые нарушения со стороны западных компаний, - крымская экономика (и не только она, но и люди) все еще довольно тесно связана с украинской. Этим тоже нельзя пренебрегать.

Однако строить долгосрочную экономическую политику в расчете на то, что где-то в чем-то удастся нарушить санкционный режим, трудно. Для такой политики нужна более солидная основа. В Крыму надо создать по-своему уникальный инвестиционный климат. Аналогично тому, как уникальны крымские природные климатические условия вообще. Ключевое слово в ответе на санкции и ограничения – это «свобода». Свобода предпринимательства от всего того, от чего оно страдает на остальной территории России, включая налоговый пресс, административное давление и прочие формы, в которых «кошмарят» бизнес. Нужно создать в Крыму привлекательные условия как для отечественного бизнеса, прежде всего малого и среднего, который в меньшей степени зависим от санкционного режима, так и для бизнеса иностранного. В то же время это не может быть «обычная» зона свободной торговли, «свободная экономическая зона» или «территория опережающего развития». Эти формы пытаются внедрить в других регионах страны (в частности, на Дальнем Востоке), но дело продвигается небыстро. К Крыму нужен особый подход.

Можно в данном случае использовать опыт Ирана, который давно живет под санкциями. После того, как США в прошлом году решили выйти из «ядерной сделки» с Тегераном, возобновив жесткие меры в отношении иранского экспорта нефти (нескольким странам из числа партнеров США даны отсрочки для расторжения контрактов – до мая текущего года), европейские страны с этим не согласились. Чтобы не попасть под вторичные санкции США за нарушение антииранского эмбарго, страны ЕС разработали специальный платежный механизм, посредством которого, как предполагается, будут проходить платежи за нефтяные поставки не только в обход американских санкций, но и незаметно для американских органов, контролирующих санкционный режим. Очевидно, что аналогичный режим финансовый транзакций стоит предусмотреть и для Крыма.

В связи с чем можно вспомнить уже ранее выдвигавшуюся идею создания на полуострове «слепых трастов», которые гарантировали бы анонимность инвесторов. Теоретически, можно создать структуру, которая сделает информацию об участниках сделок недоступной и непубличной. Несмотря на то, что отношение во всем мире к подобным финансовым, условно, офшорным схемам, в последнее время ухудшается, а сами офшоры становятся все прозрачнее, наверняка найдутся те предприниматели, которые захотят рискнуть. И уйти из прозрачных офшоров в крымский непрозрачный. Это что касается зарубежных инвесторов.

Однако многие российские предприниматели и так готовы наплевать на все санкционные угрозы, лишь бы им создали благоприятные возможности для ведения бизнеса. Крым в этом плане может стать большой «лабораторией», где могут быть обкатаны новые условия для предпринимательства. При этом бизнесменам должны быть предоставлены не только налоговые льготы – наиболее очевидный ход в данном случае, хотя и он необходим- но они должны быть освобождены от большей части всей той регуляторной архаики и казуистики, с которой в масштабах страны (термин «регуляторная гильотина» вбросил Дмитрий Медведев, предложив отменить устаревшие нормативы) только собираются бороться. Касается ли это проверок – как плановых, так и внеплановых, таможенных правил (они громоздкие и часто внезапно меняются), а также всех других условий, определяющих инвестиционный климат. Можно, в порядке эксперимента, взять за образцы страны с наилучшим бизнес-климатом и просто «импортировать» оттуда соответствующие регламенты и нормативы. А вдобавок ко всему еще и объявить Крым зоной, где предпринимательские споры разрешаются на основании «английского права» (по нему же проводят и сделки), включая в том числе приглашение из-за рубежа судей, имеющих соответствующий опыт. В свое время такую практику внедрили Эмираты. И это стало одним из факторов их процветания. Крым ничем не хуже и вполне может развиваться вопреки западным санкциям. Мир не сводится к тому же к совокупному Западу.