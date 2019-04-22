2019-04-23T21:50:11+03:00
Экономика

Лучшие российские стартапы в сфере AI представят свои проекты на ПМЭФ

В жюри конкурса войдут крупные инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона
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Фонд Росконгресс вместе с фондом «Сколково» и «ВЭБ Инновации» запускает вторую серию конкурса East Bound, который дает возможность российским стартапам рассказать о своих проектах зарубежным инвесторам. На этот раз конкурс поддержит разработки в сфере искусственного интеллекта. Финалисты выступят на ведущей мировой деловой площадке Петербургского международного экономического форума-2019 и представят свои проекты высокому жюри, состоящему из крупных инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Питч-сессии финалистов конкурса East Bound пройдут на площадке «Территории инноваций» на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6–8 июня. В роли жюри на сессиях выступят крупные инвесторы Китая и Сингапура. К участию приглашены представители крупнейших компаний из этих стран, в том числе Huawei, Tencent, Alibaba и других лидеров технологического рынка.

«Для Фонда Росконгресс площадка „Территория инноваций“ и проведение конкурса East Bound на полях ПМЭФ-2019 является стратегически важным проектом, который необходим для демонстрации конкурентоспособности российских технологий на международном рынке. Создание и развитие инновационной экосистемы в рамках проектов Фонда поможет продемонстрировать и укрепить статус высокотехнологичной страны на мировой арене, сформировать глобальную повестку одного из наиболее актуальных направлений по развитию мировой экономики. Фонд уделяет большое внимание вопросам цифровой экономики и деятельности инновационных компаний. Наша задача – создать прикладную площадку для живого диалога инноваторов, молодых ученых с экспертами. Ключевой темой конкурса в этом году выбран искусственный интеллект. На сегодняшний день AI выступает катализатором развития рынка. Росконгресс видит своей целью поддержку нового поколения технологических предпринимателей, а также готов оказывать помощь в продвижении и масштабировании российских технологий», – комментирует председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Прием заявок от желающих принять участие в конкурсе продлится с 22 апреля до 13 мая. На отборочном этапе организаторы определят 10 команд, которые получат возможность попасть на финал в Петербурге. Подать заявку могут российские высокотехнологичные компании, работающие в сфере AI и имеющие пилотные внедрения своих решений в российские или зарубежные корпорации, а также наличие выручки. В финал попадут наиболее проработанные и перспективные проекты. При отборе организаторы будут учитывать готовность компании и продукта к экспорту и выходу на зарубежные рынки, а также уровень конкурентоспособности проекта на международной арене.

«Искусственный интеллект сегодня является одним из наиболее востребованных и интересных направлений. Технологии, основанные на элементах AI, проникают в самые различные индустрии и получают все более широкое применение. Поэтому мы решили посвятить вторую серию конкурса East Bound именно теме искусственного интеллекта. Зарубежные компании сегодня очень активно интересуются российскими инженерами, работающими в этой сфере. И наша задача в рамках конкурса – сделать так, чтобы самые перспективные и конкурентоспособные стартапы получили возможность найти своих инвесторов и вместе с ними развиваться и завоевывать международные рынки. Мы хотим, чтобы интерес к нашим разработчикам оборачивался не „утечкой мозгов“, а созданием масштабных и успешных проектов. Итоги предыдущей серии конкурса позволяют надеяться на очень хороший результат», – отметил генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.

«В Сколково на сегодняшний день сформировался пул уникальных проектов, ведущих свои разработки в области технологий глубокого машинного обучения, нейросетевых технологий и технологий искусственного интеллекта. Разработки сколковских проектных компаний находят свое применение в самых различных отраслях – от строительства и недвижимости до логистики, от здравоохранения (технологии персонифицированной профилактики и медицины, цифровые платформы поиска, планирования, электронного документирования медицинского обслуживания) до промышленности (решая задачи прогнозирования, поддержки и оптимизации принятия решений в режиме реального времени при управлении производственными операциями, превентивным обслуживанием оборудования, оптимизацией товарных запасов/логистики, производственной безопасностью, предпродажной аналитикой). Технологии и продукты сколковских компаний неоднократно демонстрировали свою состоятельность во множестве пилотных проектов, реализованных совместно с ведущими как российскими, так и зарубежными лидерами рынка. Надеемся, что мы сможем привлечь к финалистам конкурса внимание руководителей ведущих корпораций», – подчеркнул Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково Кирилл Каем.

Первая серия конкурса East Bound прошла осенью 2018 года. Участвовать в нем могли компании, работающие в сфере информационных и аэрокосмических технологий, телекоммуникаций, биомедицины и нейроинтерфейсов, робототехники, решений в области «умного города», возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Финалисты получили возможность выступить на одной из трех питч-сессий, организованных по географическому принципу: «Ближний Восток», «Индия» и «Япония». В состав жюри каждой сессии вошли инвесторы с капиталом от 100 млн до 1 млрд долл. США. Компании-победители получили доступ к пулу инвестиций в общем размере более 50 млн долл. США.

Подробная информация по ссылке – eastbound.tech

Оператором ПМЭФ является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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