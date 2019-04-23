Итоги V юбилейного Ялтинского международного экономического форума

В Крыму завершил работу V юбилейный Ялтинский международный экономический форум. В 2019 году тема одного из самых престижных деловых мероприятий в России была сформулирована как «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность». С одной стороны, к ней логично шли предыдущие 4 года, а с другой она всегда проходила красной нитью на всех дискуссиях площадки. Ведь именно Крым стал сегодня мировым символом модели новой экономической политики, свободной от двойных стандартов.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ЯМЭФ, которое в ходе пленарного заседания зачитал заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

«Встречи в Ялтинском регионе дают инвесторам отличную возможность воочию оценить богатейший потенциал Крыма. Желаем вам успешного запуска новых инициатив и продуктивной работы. Отрадно, что форум с каждым годом укрепляет свой авторитет, а представители деловых кругов, эксперты из разных стран мира рассматривают его как признанную площадку для диалога по актуальной повестке. Встречи в Ялте предоставляют инвесторам возможность воочию оценить потенциал Крыма, открытого к сотрудничеству со всеми партнерами», – говорилось в послании Президента.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на торжественной церемонии открытия мероприятия назвал форум инструментом, который помогает преодолевать любые возникающие в мировой политике барьеры. Он подчеркнул, что иностранцы, которые поучаствовали в событии, возвращаются домой с пониманием, что работать в России можно и даже нужно, а значит этот инструмент нужно развивать дальше.

Сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета VЯМЭФ Андрей Назаров отметил, что конкуренция мнений как никогда высока в этот раз. «По нашей оценке, три четверти государств в мире будет знать, как прошел Ялтинский международный экономический форум», — отметил он.

Символом ЯМЭФ в 2019 году стал Ялтинский клуб мировых вызовов, как ориентир для выстраивания мировой политики, показатель главных трендов и вызовов. Он вобрал в себя шесть основных направлений, которые легли в повестку форума: общество и медиа, инновации, международные отношения, защита бизнеса и формирование делового климата, стратегические направления и национальные проекты России, а также цифровая экономика.

О «контрпродуктивности усилий по возведению санкционных барьеров» в отношении Крыма со стороны ряда стран заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наглядным выражением поступательного развития международных внешнеэкономических связей стало ежегодное проведение ЯМЭФ. Представительный состав участников демонстрирует бессмысленность попыток политизации международных экономических отношений. Изоляция Крыма – миф», — подчеркнула она.

С приветственным словом от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам Форума обратился директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев.

«Многочисленные иностранные гости свидетельствуют об интересе стран к Крыму. Мы намерены поощрять расширение таких обменов. Убежден, что результаты мероприятия помогут установить новые полезные контакты и повысить инвестиционную привлекательность Крыма», – говорилось в обращении Сергея Лаврова.

На открытии также был зачитан приветственный адрес президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

«Никарагуа предоставляет в распоряжение форума весь свой экономический потенциал. Мы уверены, что наше инвестиционное и коммерческое предложение вкупе с трудолюбивыми руками нашего народа сделают возможным важный шаг вперед на пути к благу наших отношений», – обратился глава Никарагуа к участникам ЯМЭФ.

Экс-депутат Национального собрания, основатель и директор Института социальных, экономических и политических наук Марион Марешаль Ле Пен высоко отозвалась о Крыме, а также заявила, что форум в Ялте «направлен на разрушение стен» и «объединяет Крым со всем оставшимся миром». Кроме того, Марион раскритиковала санкции против России.

«Санкции против России являются экономической чепухой, но также политической ошибкой в ущерб европейским народам», – подчеркнула она в Ялте.

С каждым годом ЯМЭФ становится все более представительным по составу участников. В 2019 году участие в форуме приняли 4564 человек – в полтора раза больше, чем год назад. ЯМЭФ радушно встретил 807 иностранных делегатов из 89 стран мира, в том числе из Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швеции, Польши, Чехии, Латвии, США, Турции, Ирака, Ирана, Китая, Индии, Никарагуа, Украины и других. В нынешнем году в Форуме участвовали делегации Республики Абхазия и Республики Южная Осетия во главе с президентом Анатолием Бибиловым.

Также на полях Форума работала многочисленная делегация Донецкой народной республики во главе с Денисом Пушилиным.

Впервые форум посетили гости из Хорватии, Люксембурга, Австралии, Аргентины, Гватемалы, Судана, Сьерра-Леоне, Габона, а также непризнанного Сомалилэнда.

Самыми многочисленными оказались делегации из Германии, Италии, Сирии, Франции, Бельгии и Никарагуа. Почетными гостями V Ялтинского международного экономического форума стали делегации Сирийской Арабской Республики и Франции – от каждой из стран прибыли более 50 политиков и представителей бизнеса. Почетными гостями форума были объявлены и две региональные делегации: из Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан, делегацию которой возглавил руководитель региона Радий Хабиров.

Африканский континент на форуме представляли 72 делегата, в числе которых 36 парламентариев, лидеров политических партий, высокопоставленных чиновников и предпринимателей из 31 страны: Сьерра-Леоне, Бенина, Бурунди, Демократической Республики Конго, Египта, Зимбабве, Мали, Нигера, Республики Кабо-Верде, Сенегала, Судана, Туниса, Чада, ЮАР и других стран.

Латинская Америка направила более 30 высокопоставленных политиков, включая действующих депутатов, министров, а также лидеров общественного мнения из Мексики, Венесуэлы, Уругвая, Никарагуа, Кубы, Чили, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Перу и других стран.

Участие в форуме также принял 41 гражданин Украины.

Своих представителей для участия в ЯМЭФ направил 51 субъект России. Делегации Иркутской, Волгоградской, Ростовской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Севастополя возглавили главы регионов лично.

На полях ЯМЭФ в 2019 году прошло 69 деловых мероприятий, в том числе 54 секции и три пленарных заседания. Также в Ливадийском дворце была проведена вторая Ялтинская конференция на тему «Санкционный мир. Глобальные вызовы». В ходе профильных секций обсуждались перспективы развития туризма, строительства, виноделия, банковского сектора, ритейла, формирования деловой среды, международного и межрегионального сотрудничества, информационной безопасности, цифровой экономики, криптовалют, охраны интеллектуальной собственности, цифровизации медицины, проблемы экспорта и другие темы. Традиционно значительная часть программы была отведена вопросам развития Крыма. В рамках этого блока работали 13 секций, где рассматривались возможности развития местной дорожно-транспортной экосистемы, банковской сферы, винодельческих хозяйств, экологического и активного горного туризма, медицинских комплексов, расширения экспорта крымских продуктов и технологий.

В рамках ЯМЭФ состоялись переговоры Сергея Аксёнова с членами правительственной делегации Сирии, а также встреча с представителями иностранных СМИ.